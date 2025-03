Moldau weist drei russische Diplomaten aus

Die russische Botschaft in Chisinau bezeichnete die Vorwürfe als unbegründet und inakzeptabel. Die Sprecherin des russischen Aussenministeriums, Maria Sacharowa, kündigte eine «angemessene und harte Antwort von russischer Seite» an. (sda/dpa)

Nesterovschi war in der vergangenen Woche zu einer zwölfjährigen Haftstrafe verurteilt worden. Medienberichten zufolge ging es dabei unter anderem um Korruptionsvorwürfe.

Zuvor hatte der Geheimdienst der Republik schwere Vorwürfe erhoben. Demnach sollen die russische Botschaft und russische Geheimdienste dem moldauischen Abgeordneten Alexandr Nesterovschi geholfen haben, in die abtrünnige Region Transnistrien zu fliehen. Er soll in die russische Botschaft gegangen sein und von dort in einem Fahrzeug mit Diplomatenkennzeichen in das abtrünnige Transnistrien gebracht worden sein.

Die Republik Moldau hat drei Mitarbeiter der russischen Botschaft zu unerwünschten Personen erklärt. Die Entscheidung der Behörden begründe sich auf offenkundigen Beweisen für Tätigkeiten, die dem Diplomatenstatus widersprächen, heisst es in einer Mitteilung des Aussenministeriums. Die Diplomaten sollen demnach das Land, das EU-Beitrittskandidat ist und zwischen EU-Mitglied Rumänien und der Ukraine liegt, verlassen.

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Mehrere Teslas brennen in Rom – Brandstiftung möglich

17 Teslas gehen in der Nacht auf Montag in Flammen auf. Die Feuerwehr in Rom rückt mit einem Grossaufgebot aus. Es könnte sich um einen gezielten Brandanschlag handeln.

Auf dem Gelände eines Tesla-Händlers in Rom ist in der vergangenen Nacht ein Brand ausgebrochen. Insgesamt 17 Elektroautos seien von den Flammen betroffen und teils schwer beschädigt worden, teilte die italienische Feuerwehr mit. Auf Fotos in den sozialen Medien waren auch komplett ausgebrannte Fahrzeuge zu sehen. Der Brand war um 4.30 Uhr ausgebrochen, die Flammen konnten im Laufe des Tages gelöscht werden.