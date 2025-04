Swiss kritisiert Skyguide – und rechnet mit Störungen

Mitte März gab die Flugsicherungsfirma Skyguide bekannt, dass ab dem 20. März am Flughafen Zürich eine neu gestaltete Luftraumstruktur in Kraft treten wird. Sie soll die Zahl der Luftraumverletzungen minimieren und die Sicherheit erhöhen. «Für die sichere Einführung» senkte Skyguide die Anflugkapazität vorübergehend um 20 Prozent. Gegenüber dem «Sonntagsblick» sagte die Swiss dann vor zwei Wochen, dass sie deswegen über eine Handvoll Flüge streichen musste, was darauf schliessen liess, dass die Swiss von der Skyguide-Ankündigung überrumpelt wurde. Dies bestätigt Swiss-Finanzchef Dennis Weber auf Nachfrage von CH Media. «Das kam in Bezug aufs Timing überraschend für uns. Wir waren nicht erfreut, dass wir erst einen Tag vorher davon erfahren haben.» Man habe die Einschränkungen aber relativ gut abfedern können. Dennoch rechnet Weber auch im Hinblick auf das Sommergeschäft mit Engpässen bei der Flugsicherung, sowohl in Bezug auf das Personal als auch auf das Gesamtsystem: «Das bleibt ein negativer Faktor.» Die Flugsicherung werde sich wohl schwertun, das Flugaufkommen in den reiseintensiven Monaten störungsfrei abwickeln zu können. Umso mehr stört sich die Swiss an den gestiegenen Skyguide-Tarifen. Seit Anfang Jahr muss sie – so wie auch andere Airlines – dem Bundesbetrieb 38 Prozent höhere Überfluggebühren bezahlen. Die An- und Abfluggebühren in Zürich und Genf sind um 24 Prozent gestiegen. «Das sind überproportionale Kostensteigerungen, die aus unserer Sicht nicht in guter Relation zur Leistung stehen, die wir erhalten», sagt Finanzchef Weber. (bwe)