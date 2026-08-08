sonnig23°
DE | FR
burger
International
Russland

Putin könnte begrenzten Angriff auf Nato-Land starten

Medien: Putin könnte begrenzten Angriff auf Nato-Land starten

08.08.2026, 21:3608.08.2026, 21:36

Der russische Präsident Wladimir Putin könnte US-Medienberichten zufolge innerhalb der nächsten Jahre versuchen, die Entschlossenheit der Nato mit einem begrenzten Angriff auf ein Bündnisland zu testen. Das berichteten das «Wall Street Journal» und der Sender CNN übereinstimmend.

Russian President Vladimir Putin attends a meeting with Deputy Prime Minister - Presidential Envoy to the Far Eastern Federal District Yury Trutnev at the Kremlin in Moscow, Thursday, Aug. 6, 2026. (A ...
Kreml-Chef Wladimir Putin könnte die Entschlossenheit der Nato testen.Bild: keystone

Sie berufen sich dabei auf neue US-Geheimdienstberichte, deren Inhalte ihnen US-Beamte beziehungsweise mit den Berichten vertraute Quellen geschildert hätten. Mögliche Szenarien reichen demnach von einer Cyberattacke bis hin zu einem klein angelegten Eindringen in ein Nato-Land.

Nach Informationen des «Wall Street Journal» waren die USA zuvor davon ausgegangen, dass Putin kein Nato-Land provozieren wolle, während er noch Krieg gegen die Ukraine führe. Diese Einschätzung habe sich jedoch dieses Jahr geändert, zitierte die Zeitung US-Beamte. Ziel eines möglichen Angriffs Putins auf ein Nato-Land während des andauernden Ukraine-Kriegs wäre demnach eine Spaltung des Bündnisses.

Die Zeitung nannte auch das Entsenden von Soldaten in nicht gekennzeichneten Uniformen zur Besetzung von Gebieten als ein mögliches Szenario. Die Wahrscheinlichkeit für das Extremszenario – ein Eindringen in ein Gebiet der Nato-Ostflanke – sei gering, steige aber mit fortschreitender Zeit, schrieb sie über die Befunde der Geheimdienstberichte. Der geschätzte Zeitrahmen für jegliche mögliche Angriffe reicht demnach von diesem Herbst bis 2029.

Nach Informationen von CNN ist es am wahrscheinlichsten, dass ein wie auch immer gearteter Angriff baltische Staaten oder Polen ins Visier nehmen würde. Litauens Regierung hatte jüngst mitgeteilt, dass dem eigenen Militärgeheimdienst Informationen vorlägen, wonach Russland Angriffe auf kritische Infrastruktur in den baltischen Staaten unter Einsatz ukrainischer Drohnen erwägen könnte. (dab/sda/dpa)

Mehr zum Thema:

Russland vermeldet: Mehrere ukrainische Häfen getroffen
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
13 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Die beliebtesten Kommentare
avatar
Pantoffelheld
08.08.2026 23:02registriert September 2025
Wenn Putin tatsächlich zu dieser weiteren Dummheit entschlossen ist, dann hoffentlich erst, wenn Trump weg vom Fenster und jemand Vernünftiger und Intelligenter US-Präsident ist.
876
Melden
Zum Kommentar
avatar
Heinz666
09.08.2026 00:39registriert Dezember 2020
Torsten Heinrich hat das gut eingeordnet auf Youtube.

Leider gibt es immer noch zu viele Moskauschwurbler in Europa und auf die Gringos ist kein Verlass mehr.
727
Melden
Zum Kommentar
avatar
KommenTier
08.08.2026 23:50registriert März 2026
Dunkle Zeiten kommen auf uns zu! Zu blöd hat man nicht schon früher auf die warnenden Stimmen gehört sondern den Kopf in den Sand gesteckt. Nun ist der Schlamassel angerichtet und Zeit zur Korrektur fehlt.
4316
Melden
Zum Kommentar
13
Waldbrand bei Tourismus-Hotspot: Mehr als 200 Menschen am Gardasee evakuiert
Wegen eines grossen Waldbrands am Gardasee in Oberitalien sind mehr als 200 Menschen evakuiert worden, darunter zahlreiche Touristen.
Sie durften Stunden später zurückkehren. Das Feuer wütete nach Angaben der Feuerwehr auf dem Gebiet der Gemeinde Tignale am Westufer von Italiens grösstem See. Vorsichtshalber mussten sich auch mehrere Dutzend Urlauber, die in einer Ferienanlage untergebracht waren, in Sicherheit bringen. Auch mehrere Ferienhäuser wurden geräumt. Im Laufe des Samstags konnten Touristen und Anwohner wieder zurück.
Zur Story