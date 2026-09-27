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Krieg Russland Ukraine: Angriffe treffen Odessa

Overnight Russian attack damages 19-storey apartment block in Odesa A woman examines an apartment destroyed by a nighttime Russian drone strike on a 19-storey block of flats in Odesa, Ukraine, Septemb ...
Die Stadt Odessa im Süden der Ukraine wird seit Kriegsbeginn immer wieder von Russland attackiert, hier eine Aufnahme von einem Drohnenschlag in ein Wohnblock am 17. September.Bild: www.imago-images.de

Russische Angriffe treffen Odessa

27.09.2026, 03:5627.09.2026, 03:56

Eine Serie russischer Angriffe hat die ukrainische Hafenstadt Odessa getroffen und dort für Opfer und Schäden gesorgt. Mindestens zwei Menschen seien bei den Attacken verletzt worden, berichteten die örtlichen Medien. An mehreren Orten seien Brände ausgebrochen, über der Stadt bildeten sich dichte Rauchwolken.

Bei den Attacken seien private Wohnhäuser, eine Produktionshalle sowie Lagerräume getroffen worden, teilte der regionale Militärverwalter Oleh Kiper am Abend auf Telegram mit. Zuvor hatte das russische Militär im Tagesverlauf zweimal einen Baumarkt in der Hafenstadt angegriffen.

Die Ukraine wehrt sich seit über viereinhalb Jahren gegen eine Invasion der russischen Armee. Angesichts festgefahrener Frontlinien greift Russland mit seiner Luftwaffe, Kampfdrohnen und ballistischen Raketen verstärkt die Städte der Ukraine an. Die Ukraine wehrt sich mit Drohnenangriffen gegen Objekte der Erdöl- und Rüstungsindustrie auf russischem Staatsgebiet. (sda/dpa)

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