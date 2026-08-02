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Bombenanschlag in Moskau galt wohl Alexander Chayko

epa13146755 A pedestrian walks past the &#039;Balzi Rossi&#039; restaurant in Kudrinskaya Square, Moscow, Russia, 02 August 2026. According to Russia&#039;s National Anti-Terrorism Committee (NAC), an ...
Im Moskauer Nobelrestaurant Balzi Rossi ist es am Samstagabend zu einem mutmasslichen Bombenanschlag gekommen.Bild: keystone

Drei Tote nach Explosion in Moskauer Nobelrestaurant – diesem Mann galt der Anschlag wohl

Eine Explosion in einem Moskauer Restaurant ist nach offiziellen Angaben durch einen Sprengsatz verursacht worden. Bei der Explosion kamen drei Menschen ums Leben, 21 weitere wurden verletzt.
02.08.2026, 11:1702.08.2026, 11:19

Bei einer Explosion in einem Restaurant in Moskau sind drei Menschen getötet und weitere 21 verletzt worden. Die Detonation wurde durch einen Sprengsatz verursacht. Zu diesem Schluss seien die Ermittler gekommen, berichtete die Staatsagentur Tass unter Berufung auf das Nationale Antiterror-Komitee. Unklar war, ob ein politisches Motiv hinter dem versuchten Anschlag steckt. Ursprünglich war über eine mögliche Gas-Explosion spekuliert worden.

Paramedics gather near a deadly ?explosion at ?a ?restaurant in Moscow, Saturday, Aug. 1, 2026. (Sergei Vedyashkin/Moscow News Agency via AP) Russia Exposion
Rettungskräfte in der Nähe des Restaurants. Bild: keystone

Nach bisherigen Erkenntnissen der Ermittler soll eine Frau versucht haben, den Sprengsatz ins Lokal zu bringen. Dabei sei sie von einem Wachmann gestoppt worden, so Tass. Beide kamen bei der Explosion ums Leben, ebenso wie ein Besucher des Café-Restaurants.

Das Restaurant «Balzi Rossi» am Gartenring im erweiterten Zentrum Moskaus war nach Medienberichten für eine private Veranstaltung gebucht worden. In sozialen Medien war sowohl von einer Hochzeitsgesellschaft die Rede wie von der Geburtstagsfeier für einen General der russischen Streitkräfte. Die Behörden äusserten sich zunächst nicht.

Der deutsche Nachrichtensender Ntv berichtet, dass der Bombenanschlag Alexander Chayko, dem Chef der russischen Luft- und Raumfahrstreitkräfte, gegolten haben könnte. Dieser habe an diesem Abend vermutlich seinen 55. Geburtstag im Nobelrestaurant gefeiert.

Russia WWII Japan Surrender Anniversary 8995173 03.09.2025 Colonel-General Alexander Chaiko and Minister Plenipotentiary of the Chinese Embassy in Russia Zhang Wei attend a wreath-laying ceremony mark ...
Könnte das Ziel des mutmasslichen Anschlags gewesen sein: Alexander Chayko.Bild: www.imago-images.de

Das Restaurant sei am Abend für 9 Millionen Rubel (ca. 90'000 Franken) gemietet und vom russischen Sicherheitsdienst FSO bewacht worden. Auf Videos vom Tatort sei ausserdem ein Banner mit der Aufschrift «Alexander 55» zu sehen gewesen. Der General war am 27. Juli 55 Jahre alt geworden. Eine offizielle Bestätigung steht aus.

(sda/dpa/hah)

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Heinzbond
02.08.2026 05:27registriert Dezember 2018
Nicht erst seit dem 8.9.1999 glaube ich nicht mehr jeder Ermittlung und jedem Ergebnis aus Russland....
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Dr. Atomi
02.08.2026 07:40registriert Juli 2024
Stehen die Rettungskräfte wirklich alle da mit Blick auf ihr Handy 😅
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