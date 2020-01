Russische Polizisten festgenommen, weil die Journalisten aus dem Weg räumen wollten

Russischer Milliardär initiiert ominösen Medienpreis in Luzern – was steckt dahinter?

Einst wollte der russische Milliardär Gleb Fetissow die Tageszeitung «Le Monde» kaufen, nun stiftet er in der Schweiz den weltweit am höchsten dotierten Journalismuspreis. Was er damit bezweckt, ist unklar – Fetissow selbst schweigt sich über seine Absichten aus.

Auch wer mit Journalismus nicht viel am Hut hat, dürfte angesichts solcher Summen stutzen: Insgesamt 520'000 Franken sollen am kommenden Mittwoch in Luzern bei den sogenannten Fetisov Journalism Awards über die Bühne gehen. Den Erstplatzierten in den vier Kategorien, die hochtrabende Bezeichnungen wie «Aussergewöhnlicher Beitrag zum Frieden» oder «Exzellenz im Umweltjournalismus» tragen, winken je 100000 Franken.

Was glatt das Zehnfache beträgt, das Gewinner des Zürcher Journalistenpreises …