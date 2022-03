Dafür stehen «V» und «Z» auf den russischen Panzern wirklich – Ministerium klärt auf

Die auffälligen Markierungen an russischen Militärfahrzeugen haben schon vor dem Überfall auf die Ukraine Spekulationen und Sorge ausgelöst. Jetzt äussert sich die russische Armee selbst zu ihrer Bedeutung.

Sollte es eine Botschaft an die Ukrainer sein? Oder nur eine Markierung, um Beschuss durch eigene Truppen zu verhindern? Ein auffälliges weisses «Z» an vielen russischen Militärfahrzeugen hat schon vor dem Überfall auf die Ukraine Spekulationen ausgelöst.

Es gab viele Spekulationen über die Bedeutung, jetzt hat sich das russische Verteidigungsministerium zur Bedeutung des Symbols geäussert Bild: keystone

Inzwischen ist auch immer öfter ein «V» auf russischen Panzern und Lkw zu sehen. Jetzt hat sich das russische Verteidigungsministerium zur Bedeutung der Symbole geäussert.

Einem Eintrag auf Instagram zufolge steht das «Z» für die Parole «Za pobyedu», ins Deutsche transkribiert «Sa popjedoj» – «Für den Sieg». So steht es auf diesem Foto:

Vom russischen Verteidigungsministerium auf Instagram geteiltes Bild: Ins Deutsche transkribiert steht dort «Sa pobjedu» («Für den Sieg») Russisches Verteidigungsministerium

Kreml spielt offenbar auf russischen Film «Brat 2» an

Militärexperten wie Aric Toler oder Ruslan Leviev hatten das Symbol als einfache Markierung gedeutet , um Fahrzeuge vor versehentlichem Beschuss durch die eigenen Truppen zu schützen. Sowohl die russische als auch die ukrainische Armee nutzen noch viele Fahrzeuge aus Sowjetzeiten.

Ein weiteres Foto gibt Hinweise auf die Bedeutung des «V», das demnach nicht für «Victory» (Sieg) steht, wie manche zunächst spekulierten, sondern für die Präposition in der englischen Transkription des Ausdrucks «Sila v pravdye» – «In der Wahrheit liegt die Kraft».

Russisches Verteidigungsministerium

Der Spruch ist nach Angaben der «Frankfurter Allgemeinen Zeitung» eine Anspielung auf den russischen Film «Brat 2» («Der Bruder 2») aus dem Jahr 2000. In einer Szene fragt ein junger Russe in den USA einen Amerikaner, worin «die Kraft» liege – nämlich «in der Wahrheit», und nicht im Geld. Auch Wladimir Putin selbst soll das Zitat schon angebracht haben.

Kreml-Anhänger starten Kampagne in sozialen Medien

Das russische Verteidigungsministerium hat noch ein zweites Foto zum «V»-Symbol geteilt, das auf eine andere Bedeutung hindeutet: «Sadatscha budjet wuipolnjena» – im Deutschen: «Die Mission wird erfüllt werden».

Eine weitere Deutung des «V»: «Die Mission wird erfüllt werden.» russisches verteidigungsministerium

Der Instagram-Post des Verteidigungsministeriums geht offenbar einher mit einer regelrechten Kampagne in den sozialen Medien. So zeigte sich beispielsweise die Duma-Abgeordnete Marija Butina, eine frühere Mitarbeiterin des Staatssenders Russia Today, auf ihrem Facebook-Profilbild in einem schwarzen T-Shirt mit dem Buchstaben «Z». In einem Beitrag verwendet sie auch den Slogan «In der Wahrheit liegt die Kraft. Z».

In einem anderen Beitrag ruft Butina die Russen auf, ein «Z» auf ihre Kleidung zu malen, um «unsere Armee und unseren Präsidenten zu unterstützen». Und der Leiter der Weltraumbehörde Roskosmos, Dmitrij Rogosin, ersetzte in seinem Namen auf Telegram das kyrillische «S» durch ein «Z», wie die «FAZ» berichtet. Auch dies sei als Zeichen der Solidarität gemeint.

(mk, t-online )