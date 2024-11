Olaf Scholz holt sich Hilfe im Aargau: Dieser Mann soll den deutschen Kanzler retten

Der Werber Dennis Lück hat die deutschen Sozialdemokraten schon einmal in hoffnungsloser Lage erlöst. Für die Neuwahlen setzt SPD-Kanzler Olaf Scholz nun erneut auf den Werbeprofi aus dem Aargau.

Patrik Müller / ch media

«Ja, wir haben erneut den Auftrag, die SPD bei den Wahlen zu unterstützen», sagt Dennis Lück am Telefon. Es ist das einzige Zitat, das er sich entlocken lässt. Wie Lück das vermeintlich Unmögliche schaffen will, die darniederliegenden Sozialdemokraten vor der Abwahl zu bewahren, kann er jetzt natürlich nicht verraten. Man solle sich überraschen lassen, sagt der 46-Jährige, der seit vielen Jahren mit seiner Familie in Wohlen AG lebt.

Trug bei den letzten Wahlen zum Erfolg der SPD bei: Dennis Lück, hier bei einem Auftritt am SwissMediaForum 2023 in Luzern. Bild: smf

Bei der Bundestagswahl 2021 entwickelte Lück mit seiner Agentur Brinkert Lück Creatives diejenige Kampagne, die zum Wahlsieg der SPD beitrug. Dass der Wahl-Aargauer wieder für die Kanzler-Partei aktiv wird, weckt wohl bei manchem verzweifelten Sozialdemokraten die Hoffnung auf ein neues Wunder. Viel Zeit bleibt dafür allerdings nicht: Bereits am 23. Februar 2025 finden in Deutschland Neuwahlen statt, nachdem vergangene Woche die Ampel-Koalition der SPD mit Grünen und FDP zerbrochen ist.

Umfragewerte von 15 Prozent – wie schon vor drei Jahren

Schon 2021 waren die Voraussetzungen für die SPD alles andere als gut. Die Partei lag zum Start des Wahlkampfs in den Umfragen bei rund 15 Prozent (aktuell ist der Wert ähnlich miserabel). Kanzlerkandidat Olaf Scholz galt als spröde und langweilig. Selbst innerhalb der eigenen Reihen wurden Zweifel laut. Man traute Scholz nicht zu, die Wählerinnen und Wähler zu mobilisieren.

Genau hier setzte Lück an. Er verwandelte die scheinbaren Schwächen des Kandidaten in ein Markenzeichen: Vertrauen und Verlässlichkeit sollte Scholz ausstrahlen. Mit dem Slogan «Scholz packt das an» fokussierte die Kampagne auf Scholz' Qualitäten als seriöser Macher. Ein Plakat zeigte den Kandidaten in einem schlichtem Schwarz-Weiss-Porträt, das Zitat dazu lautete: «Respekt für dich und für alle, die dieses Land tragen.» Ein bewusster Kontrast zur visuellen Überladung vieler politischer Plakate. Die Wähler wurden direkt angesprochen, ohne künstliche Inszenierung, aber mit einem Versprechen auf Stabilität in einer turbulenten Zeit.

Es gab aber noch eine zweite Ebene: Freche, humorvolle Aktionen in den sozialen Medien, in denen auf Aktualitäten reagiert wurde wie etwa das Lachen von CDU-Kontrahent Armin Laschet im falschen Moment (bei einem verheerenden Unwetter). Die Mischung aus Langeweile und Witz funktionierte. Die SPD holte 25,7 Prozent Wähleranteil, satte 5 Prozentpunkte mehr als vier Jahre davor, und stellte schliesslich den Kanzler.

Dennis Lück, 2017 zum Werber des Jahres gewählt, wurde definitiv zum Star. Am SwissMediaForum und auf anderen Kongressen gab er Einblicke in sein Erfolgsrezept. Auch die Schweizer SP heuerte ihn an. Deren Kampagne von 2023 unter dem Slogan «Wir ergreifen Partei» wurde mit Brinkert Lück Creatives konzipiert.

Die Agentur entwickelt ihre Sujets und Claims stets zusammen mit den Auftraggebern – und zwar jenen ganz oben: 2021 nahm sich Olaf Scholz vier Stunden Zeit, um sich persönlich mit dem Kreativteam auszutauschen.

Diesmal wird es noch härter

Mit Blick auf die Wahlen vom 23. Februar 2025 wird es für die SPD und Scholz ungleich schwerer als damals. Die aktuellen Umfragen zeigen für die SPD keinerlei Aufwärtstrend. Die Bürger beurteilen die Arbeit der amtierenden Regierung katastrophal. Auch Scholz persönlich fällt durch, während sein CDU-Gegner Friedrich Merz aktuell beste Chancen hat, Kanzler zu werden.

2021 konnte Scholz als frisches Gesicht antreten – zumindest im Vergleich zu Angela Merkel, die 16 Jahre regiert hatte. Nun ist er der Vertreter einer Koalition, die seit ihrem Start vor allem mit Streit von sich reden macht, und nicht mit politischen Erfolgen.

Olaf Scholz am Mittwoch im Bundestag. Bild: keystone

Scholz sagte am Sonntag in einem ARD-Interview, er glaube fest an einen Sieg. Am Mittwoch gab er sich im Bundestag kämpferisch und schaltete in den Angriffsmodus. Aber ob er und seine Werber den Trend innerhalb von drei Monaten drehen können?

Lück wird sich wohl oder übel wieder auf die alten Stärken seines Kandidaten konzentrieren. Fraglich ist, ob Unaufgeregtheit im aktuellen Umfeld noch ein Trumpf sein kann angesichts der Unzufriedenheit mit der wirtschaftlichen Lage und der zunehmenden Ungeduld, was die Unterstützung des Kriegs in der Ukraine angeht.

Eine Botschaft der Veränderung wird man Scholz, dem amtierenden Kanzler, kaum aufkleben können. Er hat ähnlich wie Kamala Harris in den USA das Handicap, dass er für das Establishment steht, während sein CDU-Gegner Wandel und Erneuerung verspricht.

Familienvater und Hardrock-Fan

Der dreifache Familienvater und Hardrock-Fan Lück wirkt am Telefon tiefenentspannt. Schon 2021 hat er die Skeptiker eines Besseren belehrt. «Uns haben viele Berufskollegen davor gewarnt, für Politiker Werbung zu machen. Das sei eine ganz andere Welt, da könne man sich ganz schnell die Finger verbrennen», erzählte Lück damals unserer Zeitung. Umso grösser war die Genugtuung, dass ihm das Kunststück gelang.

Sein Geld verdient er nach wie vor vor allem mit Aufträgen aus der Privatwirtschaft. Lück war bis 2020 Kreativchef und Partner der Werbeagentur Jung von Matt/Limmat, bevor er sich gemeinsam mit dem deutschen Werber Raphael Brinkert selbstständig machte. (aargauerzeitung.ch)