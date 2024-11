Urteil wegen Sylt-Song: Mann nach «Ausländer raus»-Gesang in Ischgl schuldig gesprochen

Der Jüngere wurde nicht verurteilt. Stattdessen muss er an einer Führung im ehemaligen Konzentrationslager Mauthausen teilnehmen, ordnete die Richterin an. Auch der 25-Jährige muss das KZ als Teil seiner Verurteilung besuchen. Eine ebenfalls angeklagte Jugendliche wurde freigesprochen. Die 16-Jährige hatte rechtsextreme Parolen oder Gesten bestritten.

Zeuginnen sagten im Prozess aus, dass der Mann und zwei weitere Angeklagte in einer Nacht im vergangenen Juli in Bad Ischl «Ausländer raus» zur Melodie des Lieds von Gigi D’Agostino gesungen hätten, «Sieg Heil» gerufen und den Arm wie zum Hitlergruss gehoben hätten. Der 25-Jährige und ein 19 Jahre alter Mitangeklagter gestanden den Vorfall.

