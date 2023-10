UNO-Resolution zu Deeskalation im Nahen Osten: Eine Stimme fehlte – nicht die der Schweiz

Ähnliches Bedauern äusserte die Schweiz, die aktuell als Mitglied des UNO-Sicherheitsrats am Entscheidungstisch sitzt. Sie stimmte dem Entwurf der Brasilianer zu, wie Botschafterin Pascale Baeriswyl erklärte. «Wir sind besorgt über die humanitäre Situation. Etwa einer Million Menschen fehlt es an Wasser, Elektrizität und medizinischer Versorgung.» Es brauche nun eine Deeskalation, die Geiseln müssten befreit werden.

Die Mitglieder bedauerten das Misslingen mehrheitlich, sie äusserten Sorge um die eskalierende Gewalt und die sich verschlechternde humanitäre Situation in Gaza. Der Vertreter von Brasilien erinnerte an die harte Arbeit am Entwurf und daran, dass trotz gegenteiliger politischer Haltung eine Resolution in Griffweite war, um die Situation im Nahen Osten zu deeskalieren. «Der Entwurf war ausgewogen und zielgerichtet.» Es sei sehr schade, dass der Rat es wieder einmal nicht schaffte, eine gemeinsame Position zu finden. Es sei ein Debakel: Die UNO schweige und bleibe tatenlos.

Mehrmals wurde die Abstimmung verschoben, Ergänzungen verworfen. Brasilien überarbeitete den Entwurf nochmals. Doch es half nichts: Zwar unterstütze eine Mehrheit des Sicherheitsrats die Resolution. Weil aber die USA als Veto-Macht dagegen stimmte, fiel sie am Ende durch. Der Grund für die Ablehnung: Im Entwurf fehlte das Recht der Israelis auf Selbstverteidigung. Dieses sei in der UNO-Charta verbürgt und müsse darum auch Teil der UNO-Resolution für den Nahen Osten sein, sagte die amerikanische Vertreterin.

Todesschuss an Filmset: Staatsanwaltschaft will neue Anklage gegen Alec Baldwin

Zwei Jahre nach dem Tod einer Kamerafrau durch einen Schuss-Unfall am Set des Westerns «Rust» könnte der Vorfall für Hauptdarsteller und Produzent Alec Baldwin (65) doch noch ein juristisches Nachspiel haben. Die Staatsanwaltschaft im US-Staat New Mexico will ein neues Strafverfahren gegen Baldwin anstrengen. Der Vorgang solle innerhalb der nächsten zwei Monate einer Grand Jury vorgelegt werden, teilten die Sonderermittler der Anklage am Dienstag (Ortszeit) mit. Eine Grand Jury untersucht in den USA nach der Vorlage von Beweismitteln durch die Staatsanwaltschaft Straftaten und entscheidet, ob Anklage erhoben werden soll.