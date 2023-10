Am Dienstagabend traf eine Rakete ein Krankenhaus im Gazastreifen. Bild: keystone

Angriff auf Spital im Gazastreifen: Die wichtigsten Fragen und Antworten

Am Dienstag wurde das Al-Ahli Baptist Spital im Gazastreifen von einer Rakete getroffen. Dem Angriff sollen Hunderte Menschen zum Opfer gefallen sein. Vieles ist derzeit noch unklar, das wissen wir:

Was ist passiert?

Durch einen Raketeneinschlag in einem Krankenhaus im Gazastreifen sind am Dienstag Hunderte Menschen getötet und verletzt worden. In der Klinik seien Tausende Patienten und Flüchtlinge untergebracht, teilte das Gesundheitsministerium in Gaza, das der militant-islamistischen Hamas untersteht, am Dienstagabend mit.

Die israelische Armee hingegen gab einer militanten Palästinenserorganisation im Gazastreifen die Schuld. Die genaue Zahl der Todesopfer war zunächst unklar. Jegliche Informationen konnten bislang nicht unabhängig überprüft werden.

Am Dienstagabend sollen sich noch immer zahlreiche Opfer unter den Trümmern befinden, so die Hamas. Bild: keystone

Wer ist verantwortlich?

Das ist die grosse Frage, die noch nicht beantwortet werden kann. Die Aussagen Israels und diejenigen der Hamas widersprechen sich diametral.

Das sagt die Hamas

Die von der Hamas kontrollierte Gesundheitsbehörde machte die israelische Armee für den Anschlag verantwortlich. Gemäss einer Erklärung auf der offiziellen Webseite der Hamas seien dabei mehr als 500 Menschen gestorben. Viele Opfer seien noch immer unter den Trümmern begraben.

Der Angriff auf das Krankenhaus werde «für immer ein Schandfleck auf dem Gewissen der Menschheit bleiben, die die Gräueltaten gegen das palästinensische Volk mit ansehen musste, ohne etwas dagegen zu unternehmen», hiess es in der Erklärung. Es handle sich beim Angriff um ein «kaltblütiges Massaker».

Das sagt Israel

Israels Militär hat die Verantwortung für den Raketeneinschlag klar zurückgewiesen. «Das Krankenhaus wurde durch eine fehlgeschlagene Rakete der Terrororganisation Islamischer Dschihad getroffen», teilte die Armee in der Nacht auf Mittwoch mit. Zuvor hatte es noch vom Militär geniessen, alles «deute darauf hin», dass die militante Palästinenserorganisation verantwortlich sei.

Eine zusätzliche Überprüfung der operativen und nachrichtendienstlichen Systeme habe nun ergeben, «das israelische Militär hat das Krankenhaus in Gaza nicht getroffen». Militärsprecher Daniel Hagari kündigte an, Beweise für die Annahme öffentlich machen zu wollen.

«Damit die ganze Welt weiss: Die barbarischen Terroristen in Gaza sind diejenigen, die das Krankenhaus in Gaza angegriffen haben, nicht die IDF», sagte auch Ministerpräsident Netanyahu in einer Erklärung. «Wer auch immer unsere Kinder brutal ermordet hat, ermordet auch ihre Kinder», fügte er hinzu.

In der Mitteilung des israelischen Militärs hiess es weiter, seit Beginn des jüngsten Krieges mit der Hamas im Gazastreifen sollen im Gazastreifen etwa 450 Raketen auf Israel abgefeuert worden sein, «die das Leben der Bewohner des Gazastreifens gefährdeten und schädigten.» Unabhängig waren diese Informationen nicht zu überprüfen.

Was ist danach passiert?

Absage an Biden

Nach dem Raketeneinschlag hat Jordanien ein für Mittwoch geplantes Treffen zwischen König Abdullah II. und US-Präsident Joe Biden abgesagt. Das Treffen, an dem auch Ägyptens Staatschef Abdel Fattah al-Sisi teilnehmen sollte, werde erst stattfinden, wenn es eine Einigung gebe, den Krieg zu beenden und «diese Massaker» zu stoppen, sagte Aussenminister Aiman al-Safadi dem jordanischen TV-Sender Al-Mamlaka.

Angst vor Vergeltung: Israel ruft Bürger zum Verlassen der Türkei auf

Israel hat seine Staatsbürger aus Angst vor Vergeltungsschlägen zum Verlassen der Türkei aufgefordert. Die Alarmstufe für das Land sei auf die höchste Warnstufe (hohe Bedrohung) erhöht worden, teilte der Nationale Sicherheitsrat am Dienstagabend mit. Alle Israelis seien aufgefordert, das Land so schnell wie möglich zu verlassen.

Proteste in muslimischer Welt

In mehreren muslimisch geprägten Ländern ist es nach dem Angriff zu spontanen Protesten gekommen. Mehrere Staaten kündigten Trauertage für die Opfer an. In Amman versuchten Demonstranten zur israelischen Botschaft zu gelangen, wie die jordanische Nachrichtenagentur Petra am Dienstagabend meldete.

Vor dem israelischen Konsulat in der türkischen Millionenmetropole Istanbul versammelten sich am Dienstagabend zahlreiche Demonstranten. Einige schwenkten palästinensische Flaggen und skandierten: «Nieder mit Israel!», wie eine Übertragung der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu zeigte.

In Tunesiens Hauptstadt Tunis protestierten Hunderte nach dem Vorfall vor der Botschaft Frankreichs, wie die Staatsagentur TAP meldete. Auch im irakischen Bagdad versammelten sich Augenzeugen zufolge Hunderte im Zentrum der Stadt. In den südlichen Vororten von Beirut strömten Augenzeugen zufolge Hunderte Hisbollah-Anhänger auf die Strassen und forderten, Tel Aviv zu bombardieren.

Im Iran rief eine Menge im Stadtzentrum Teherans «Nieder mit Israel», wie Videos der staatlichen Nachrichtenagentur IRNA zeigten. Die Regierung erklärte Mittwoch zum Trauertag. Irans Aussenamtssprecher verurteilte den Angriff aufs Schärfste und machte den Erzfeind Israel verantwortlich. Weit nach Mitternacht zogen Menschenmassen vor die britische Botschaft und schwenkten palästinensische Flaggen. Auch vor der französischen Vertretung gab es Proteste.

Wie sind die Reaktionen?

Zahlreiche Staaten und Organisationen haben den Raketenangriff aufs Schärfste verurteilt – viele, ohne eine Schuldzuweisung auszusprechen. Andere, vor allem arabische Länder, haben hingegen Israel die Verantwortung zugewiesen.

Schweiz

Das Schweizer Aussendepartement (EDA) hat den Angriff verurteilt. Wie EDA am späten Dienstagabend auf der Plattform X schrieb, fordert die Schweiz eine lückenlose Untersuchung des Vorfalls. «Nach dem Angriff auf ein Spital in Gaza, bei dem Hunderte von Menschen ums Leben kamen, will die Schweiz noch einmal daran erinnern, dass Spitäler und Zivilpersonen nach dem humanitären Völkerrecht zu jeder Zeit geschützt werden müssen», so das EDA.

UN

Auch der UN-Hochkommissar für Menschenrechte, Volker Türk, hat eine lückenlose Aufklärung gefordert. «Die Verantwortlichen müssen zur Rechenschaft gezogen werden», teilte er Stunden nach der Tragödie mit möglicherweise Dutzenden oder gar hunderten Opfern am späten Mittwochabend in Genf mit. Er rief die Staaten mit Einfluss in der Region auf, alles in ihrer Macht stehende zu tun, um die furchtbaren Ereignisse dort zu einem Ende zu bringen. Er habe keine Worte für die Tragödie, teilte der Österreicher mit. «Dies ist völlig inakzeptabel. (...) Krankenhäuser sind unantastbar, und sie müssen um jeden Preis geschützt werden.»

UN-Generalsekretär António Guterres zeigte sich bestürzt: «Ich bin entsetzt über die Tötung Hunderter palästinensischer Zivilisten heute bei einem Angriff auf ein Krankenhaus in Gaza, den ich aufs Schärfste verurteile», schrieb Guterres bei x. «Mein Herz ist bei den Familien der Opfer. Krankenhäuser und medizinisches Personal unterliegen dem Schutz des humanitären Völkerrechts.»

Frankreich

«Nichts kann einen Angriff auf ein Krankenhaus rechtfertigen», schrieb der französische Präsident Macron der Nacht zu Mittwoch auf der Plattform X. «Nichts kann es rechtfertigen, Zivilisten ins Visier zu nehmen.» Die Umstände müssten in vollem Umfang aufgeklärt werden. Seine Gedanken seien bei den Opfern. Konkrete Schuldzuweisungen sprach er nicht aus. In einem weiteren Tweet forderte er, der Zugang für humanitäre Hilfe für die Menschen im Gazastreifen müsse unverzüglich wieder geöffnet werden.

Türkei

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat den Beschuss einer Klinik im Gazastreifen scharf verurteilt und Israel dafür verantwortlich gemacht. Der Beschuss eines Krankenhauses, in dem Frauen, Kinder und unschuldige Zivilisten untergebracht seien, sei das jüngste Beispiel für israelische Angriffe, die frei seien von den grundlegendsten menschlichen Werten, teilte Erdogan am Dienstagabend auf Twitter mit. Er rief die gesamte Menschheit dazu auf, diese in «in der Geschichte beispiellose Brutalität» zu stoppen.

Emirate, Marokko, Ägypten und Bahrain

Die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) haben den Raketeneinschlag in einem Krankenhaus im Gazastreifen verurteilt – und Israel dafür verantwortlich gemacht. Das Aussenministerium des Golfstaats forderte am Mittwochabend eine sofortige Einstellung der Feindseligkeiten sowie, dass Zivilisten und zivile Einrichtungen nicht angegriffen werden.

Marokko verurteilte die «Bombardierung» des Krankenhauses «durch israelische Streitkräfte» ebenfalls «aufs Schärfste». Das Land forderte, sicherzustellen, «dass Zivilisten von allen Parteien geschützt und nicht zur Zielscheibe werden».

Bahrain schloss sich der Kritik am «israelischen Bombenanschlag» an. Das Land unterstütze «alle regionalen oder internationalen Bemühungen zur Deeskalation und Beendigung der Gewalt».

Auch Ägypten hat die Bombardierung scharf verurteilt und Israels Armee verantwortlich gemacht. Das Aussenministerium in Kairo sprach am Dienstagabend von «vorsätzlichen Bombardierungen von Zivilisten». Diese seien ein Verstoss «gegen die grundlegenden Werte der Menschheit». Ägypten forderte das Nachbarland auf, seine «kollektive Bestrafung der Menschen im Gazastreifen sofort einzustellen».

(lak/sda/dpa)