Schweiz: Frankreichs Atomausbaupläne in Bern vorgestellt

Frankreichs Atomausbaupläne in Bern vorgestellt

Die französische Botschafterin, Marion Paradas, am Donnerstag in Bern. Bild: keystone

Eine französische Delegation hat am Donnerstag das von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron angestrebte Programm zum Ausbau der Atomenergie in Bern vorgestellt. Eingeladen wurde sie vom Nuklearforum Schweiz.

Die französische Botschafterin in Bern, Marion Paradas, betonte an der Konferenz, dass die Schweiz eine erhebliche Menge an Atomstrom importiere, der in Frankreich produziert werden.

Der französische Präsident hatte im Februar 2022 den Bau von sechs neuen Atomkraftwerken bis 2050 angekündigt. Zusätzlich zu diesen sechs geplanten Kraftwerken wird der Bau von acht weiteren in Erwägung gezogen.

Laurent Kueny vom französischen Ministerium für Energiewende und Marie-Agnès Berche vom französischen Stromkonzern EDF beschrieben in Bern die Umrisse dieses Ausbauprojekts.

Die Veranstaltung fand einen Tag nach der Annahme eines Postulats durch den Ständerat statt, mit dem die Debatte über neue Atomkraftwerke in der Schweiz wieder aufgenommen werden soll. Die Energiestrategie 2050 des Bundes sieht einen schrittweisen Ausstieg aus dieser Art von Strom vor. (sda/lyn)