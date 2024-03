Ständerat lässt neues AKW als «mögliches Szenario» prüfen

Ab dem Jahr 2029 werde entschieden, ob die beiden AKWs Beznau I und II ab 2032 vom Netz genommen würden. Er wisse heute nicht, woher die rund sechs Terawattstunden Strom kämen, wenn die beiden Meiler stillgelegt würden, so Rösti. (yam/sda)

Umwelt- und Energieminister Albert Rösti sagte im Rat, es gehe um die Versorgungssicherheit. Derzeit brauche es sowohl den Aufbau neuer erneuerbaren Energien und die Kernkraft. Die von Burkart geforderten Abklärungen lägen nicht vor. Das Postulat sei also sinnvoll.

Die Kernenergie habe 2022 mit 36 Prozent zum verfügbaren Schweizer Strom beigetragen, sei also zentral, und leiste insbesondere in den kritischen Wintermonaten einen essentiellen Beitrag zur Versorgungssicherheit.

Im Rat sagte er in Bezug auf das «mögliche Szenario» AKW-Neubau, es gehe lediglich um den Auftrag, eine Auslegeordnung zu erstellen.

Im von Burkart verlangten Bericht soll die Landesregierung aber auch aufzeigen, wie sich der Strommix in der Schweiz entwickelt und wie viele Stromerzeugungsanlagen bis 2030 aufgebaut werden müssen. Dies, damit die bestehenden AKW ohne Risiko für die Versorgungssicherheit ausser Betrieb genommen werden können.

Im Postulat fordert der Aargauer Ständerat den Bundesrat primär aufzuzeigen, was getan werden muss, damit die Schweizer AKW in einen Langzeitbetrieb gehen könnten.

Der Satz ist Bestandteil eines Postulats von FDP-Präsident Thierry Burkart, dessen einzelne Punkte der Ständerat am Mittwoch mit deutlichen Mehrheiten annahm. Der Vorstoss geht damit zur Umsetzung an den Bundesrat.

Der Ständerat rüttelt ein wenig am 2017 beschlossenen Verbot des Baus neuer Atomkraftwerke. Er hat ein Postulat angenommen, in dem steht, zur Sicherung der Stromversorgung sei der Neubau von AKW's als «mögliches Szenario» zu prüfen.

