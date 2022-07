Gasspeicher in Europa sind derzeit gut gefüllt – doch es gibt Unsicherheiten

Und: Dass der europäische Gasbestand nicht schlecht ist - «genau das gefällt den Russen wahrscheinlich nicht», so De Luca. Es gebe also eine grosse Unsicherheit darüber, wie sich die Situation in den nächsten Monaten entwickeln werde. Der Preis ist bereits gestiegen: «Wir hatten Preise für Lieferungen im Juni, Juli, August von ungefähr 80 Euro die Megawattstunde. Heute liegen sie bei über 130 Euro.»

Derzeit komme aber genug Flüssiggas (LNG) aus dem Rest der Welt nach Europa, sagte De Luca. Dabei sei der Kontinent in einer günstigen Lage, weil in China wegen der Corona-Politik und der Lockdowns die Nachfrage nach Kohle und Gas tiefer ist als üblich. «Das hat Europa ermöglicht, seine Gasspeicher auf ein sehr gesundes Niveau zu füllen.» Die Russen hätten ohnehin schon seit längerem weniger Gas geliefert.

Nach Aussagen des Handelschefs der Axpo seien die Gasspeicher in Europa derzeit gut gefüllt – und zwar zu 55 Prozent. Das sei 10 Prozent mehr als vor einem Jahr, sagte Domenico De Luca, Chef der Handelseinheit des grössten Schweizer Energiekonzerns, im Interview mit der Nachrichtenagentur AWP. Er resümiert: «Trotz der Krise ist der Gasbestand also nicht schlecht.»

Influencer und andere Werbeschaffende müssen in Norwegen von nun an explizit kennzeichnen, wenn das Aussehen von Personen in Werbeanzeigen geändert worden ist. Am Freitag ist in dem skandinavischen Land eine entsprechende Gesetzesänderung in Kraft getreten.