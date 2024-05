Verwahrloste 17-jährige Schweizerin in spanischem Wald gefunden

Sie sei ohne Kontakt zur Gesellschaft aufgewachsen und wurde von Schweizer Behörden gesucht. Nun wurde die Jugendliche nahe der südspanischen Stadt Malaga gefunden.

Natasha Hähni / ch media

Das Mädchen ist im spanischen Wald fernab von Verwaltungen und Institutionen grossgezogen worden. (Symbolbild) Bild: keystone

Sie nennen sie «Niña Lobo», das «Wolfsmädchen». Eine 17-jährige Schweizerin wurde Ende März im Städtchen Coín, in der Nähe von Málaga in verwahrlostem Zustand gefunden.

Die örtliche Polizei fand sie, nachdem sie ein Mann auf ein Auto mit beschädigtem Reifen aufmerksam machte. Das Auto habe ausgesehen, als würden Menschen darin wohnen, schreiben spanische Medien. Es sei voll mit Karton, Plastikbehältern und völlig verdreckten Decken gewesen.

«Das Mädchen war verängstigt. Ich rief die örtliche Polizei an, die ihre Arbeit machte und alles überprüfte, bis sie ankam», sagte der Mann gegenüber lokalen Medien. Die 17-Jährige habe ausserdem viel jünger ausgesehen. Sie habe schmutzige Kleidung getragen und niedergeschlagen gewirkt, habe weder gesprochen noch spanisch verstanden. Mit ihr sei ein «alter Mann, ein bisschen seltsam» gewesen. Später stellte sich heraus, dass es sich dabei um ihren Vater handelte.

Laut der Lokalzeitung «Diario Sur» gab es einen internationalen Suchbefehl, um die Minderjährige - sie wird noch im Mai 18 Jahre alt - von ihrem Vater wegzuholen. Sie würde sich in ernsthafter Gefahr befinden und sollte in einem sicheren Ort untergebracht werden, so die Warnung, die die Polizei über das Schengen-Kooperationsbüro fanden.

Der Vater hat das Mädchen und ihre Geschwister spanischen Behörden zufolge fernab von jeglichen Verwaltungen und öffentlichen Einrichtungen im Wald grossgezogen und sei als Gefahr für sie eingestuft worden.

Von den Behörden wurde die 17-Jährige in ein Zentrum für Minderjährige überwiesen. Das Verfahren für ihre Rückführung wurde am 3. Mai erfolgreich abgeschlossen, heisst es in spanischen Medien. Nun stehe sie unter der Vormundschaft der Schweizer Regierung. Wer die Betreuung der fast 18-Jährigen künftig übernehmen kann ist noch nicht bekannt. (aargauerzeitung.ch)