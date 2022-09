Der Sarg der Queen wird duch die Westminster Abbey getragen. Bild: keystone

Joe Biden muss neben Ignazio Cassis sitzen – Donald Trump findet's total «respektlos»

Millionen von Menschen verfolgten am Montag das Begräbnis von Queen Elizabeth. Nahe dabei war auch US-Präsident Joe Biden, der für einen Kurzbesuch nach London übersetzte. Allerdings nicht nahe genug – so zumindest die Meinung von Donald Trump.

Der ehemalige Präsident beschwerte sich über sein Social-Media-Portal «Truth Social» über die Sitzordnung bei der Abdankung in der Westminster Abbey. Trump postete ein Bild auf dem Joe Biden im hinteren Teil der Kirche zu sehen ist. Dazu schrieb er: «Das ist mit Amerika in nur zwei Jahren passiert. Respektlos.» Wenn er noch Präsident wäre, hätte man ihn sicher nicht dort hinten platziert, so der 76-Jährige.

Immerhin könne der Präsident jetzt einige Anführer von «Drittweltländern» kennenlernen, meinte Trump sarkastisch.

screenshot: truth social

Zoomen wir doch mal etwas hinein. Der Banknachbar der Bidens dürfte den meisten von uns ziemlich bekannt vorkommen: Es ist Ignazio Cassis. Bundespräsident des «Drittweltlandes» Schweiz.

screenshot: bbc

(cma)