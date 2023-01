Diese Chatverläufe zeigen Andrew Tates perfide Masche mit dem Menschenhandel

Einmal in Rumänien, ändert sich der Ton jedoch, wie dem Online-Newsportal « Gândul » zu entnehmen ist. Nichts mit Ehe, daheim bleiben ist angesagt. In dieser Abschrift eines Gesprächs, das Tate per Videocall mit einer der jungen Frauen führte, bedroht er sie und verbietet ihr, alleine das (Webcam-)Studio zu verlassen:

Bist du liebevoll genug, um eine Ehefrau zu sein? Um immer an meiner Seite zu sein, wohin ich auch gehe? Um mit niemandem ausser mir zu sprechen? Ride or die?😊

Andrew Tate, selbsternannter «Alpha Male» und Misogynie-Influencer, sitzt seit Silvester in rumänischer Untersuchungshaft. Ihm werden Vergewaltigung und Menschenhandel vorgeworfen. Nun hat die Staatsanwaltschaft brisante Chatverläufe und Aufzeichnungen publik gemacht, die Einblicke in das perverse System der beiden Tate-Brüder zeigen. Die Polizei hatte die Tates und ihre Machenschaften schon seit Längerem auf dem Schirm und die Liegenschaften der beiden scheinbar verwanzt, weshalb nun nebst den Chatverläufen auch Niederschriften von Gesprächen vorliegen.

Die massive Corona-Welle in China könnte nach Modellrechnungen unabhängiger Forscher an diesem Freitag mit 3.7 Millionen Neuinfektionen am Tag ihren ersten Höhepunkt erreichen. Wie der in London ansässige Datenverarbeiter Airfinity berichtete, dürfte die Zahl der Covid-Toten in China den Vorhersagen zufolge zehn Tage später auf den höchsten Stand von 25 000 pro Tag steigen.