Sydney Towle ist mit 26 Jahren gestorben. Bild: keystone

Sie dokumentierte ihr Leben mit Krebs auf TikTok – nun ist Sydney Towle (26) gestorben

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TikTok-Star Sydney Towle ist mit nur 26 Jahren am Mittwoch gestorben. Dies gab ihre Familie in einem Beitrag auf Instagram bekannt. «Wir werden dich immer lieben, Sydney», schreibt ihre Familie dazu.

Towle litt an einer besonders aggressiven Form von Gallengangskrebs, welche bei jungen Leuten extrem selten ist. Auf Social Media dokumentierte sie ihr Leben mit der Krankheit – so sprach sie über ihre Zeit im Spital, ihre Behandlungen, hoffnungsvolle und ernüchternde Momente. Ihre Beiträge wurden von Millionen Menschen angeschaut.

Zuletzt hatte sich Towles Zustand massiv verschlechtert. Sie erklärte in jüngsten Beiträgen, sie könne kaum noch Nahrung bei sich behalten und schlafe die meiste Zeit. Am Tag vor ihrem Tod veröffentlichte ihr Bruder ein Foto mit Angehörigen und Freunden, zu welchem er schrieb, Towle sei ins Hospiz verlegt worden. «Sie ist von ihren Freunden und ihrer Familie umgeben», schrieb er dazu.

Sydney Towle dokumentierte ihre Zeit im Spital auf Social Media. Bild: keystone

In den Kommentaren auf Social Media trauern ihre Fans und Freunde nun um die junge Frau. «Sie hat die Welt zu einem besseren Ort gemacht», schreibt eine Person. «Du hast mein Leben verändert, Syd», so eine andere. «Du wirst von ganzem Herzen geliebt, und ich werde dich für immer vermissen. Ich werde dich bei allem, was ich tue, in meinem Herzen tragen.»

Sydney Towle kam 1999 im US-Bundesstaat Massachusetts zur Welt. Sie wurde während ihrer Zeit am College zur TikTok-Bekanntheit. Im August 2023 machte sie ihre Krankheit öffentlich. (dab)