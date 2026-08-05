bedeckt26°
DE | FR
burger
Leben
Gesundheit

Autor George R. R. Martin berichtet von Traurigkeit und Depression

George R. R. Martin poses for photographers upon arrival at the World premiere of &quot;A Knight Of The Seven Kingdoms&#039; Tuesday, Jan. 13, 2026, in Berlin. (AP Photo/Ebrahim Noroozi) George R. R. ...
George R. R. Martin an der Weltpremiere von «A Knight Of The Seven Kingdoms» in Berlin. Bild: keystone

George R. R. Martin berichtet von «Traurigkeit und Depressionen»

Sechs Monate lang meldete sich Fantasy-Autor George R. R. Martin in seinem Blog nicht zu Wort. Nun erklärt der 77-Jährige seinen Fans den zeitweisen Rückzug – und macht deutlich, dass er eine schwere Zeit hinter sich hat.
05.08.2026, 20:4605.08.2026, 20:46

In seinem ersten persönlichen Beitrag seit Februar 2026 macht Martin eine Phase von Depressionen und Traurigkeit öffentlich. «Dieses Jahr war ... gelinde gesagt stressig», schreibt der US-Autor, der für seine Romanreihe «Das Lied von Eis und Feuer» bekannt ist, die Vorlage für die Fantasy-Serie «Game of Thrones» war.

«Es ist so viel passiert, es war überwältigend. Einige grossartige Dinge, aufregende Dinge. Träume, die wahr geworden sind.» Aber es habe auch Albträume gegeben. «Ich habe Freunde verloren. Ich habe gegen Traurigkeit und Depressionen gekämpft.»

Ohne ins Detail zu gehen, schreibt Martin weiter: «Das Schlimmste steht vielleicht noch bevor.» Er verweist darauf, dass er vergangenen September 77 Jahre alt wurde, und fügt hinzu: «Und ich sage euch: Alt zu werden macht keinen Spass. Aber es gab auch wundervolle Momente.» Zugleich betont er, es gebe so viel, worüber er schreiben könnte: «Ich werde versuchen, etwas aufzuholen ... und meine Gehilfen werden mir dabei helfen.» Aber seine Blog-Beiträge würden «wahrscheinlich kurz und hastig ausfallen», so Martin.

Emmy-Nominierungen ein Highlight

Der Autor nennt als «ein Highlight» die neun Emmy-Nominierungen für «A Knight of the Seven Kingdoms», den zweiten «Game of Thrones»-Ableger nach dem Ende der Originalserie im Jahr 2019. Er hoffe, dass er am 14. September selbst an der Verleihung des Fernsehpreises in Los Angeles teilnehmen könne, schreibt Martin: «Aber das hängt von ... nun ja, von vielen Dingen ab.»

«A Knight of the Seven Kingdoms» ist eine Serie aus dem «Game of Thrones»-Universum, die im Januar 2026 beim Streamingdienst HBO Max startete. Die Prequel-Serie «House of the Dragon» ging im Sommer 2026 in die dritte Staffel. In der Zeitlinie ist «A Knight of the Seven Kingdoms» zwischen «House of the Dragon» und «Game of Thrones» angesiedelt. (sda/dpa)

«House of the Dragon»: Staffel 3 stellt Negativ-Rekord auf
Mehr zum Thema:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das sind die erfolgreichsten Filme
1 / 12
Das sind die erfolgreichsten Filme

1. Platz: «Avatar» (2009): 2,92 Milliarden US-Dollar
quelle: ap/20th century fox / weta
Auf Facebook teilenAuf X teilen
«Game of Thrones»-Drache fliegt über Glasgow
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
1 Kommentar
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
1
100 Dinge, die wir an der Schweiz lieben
Heute ist der 1. August, unser Nationalfeiertag. Wir feiern unser Land, indem wir ihm Komplimente machen: 100 Dinge, die wir an der Schweiz lieben.
Zur Story