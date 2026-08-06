Italienischer Liedermacher Francesco Guccini 86-jährig gestorben

Mehr «International»

Italien trauert um einen seiner bedeutendsten Liedermacher: Francesco Guccini ist im Alter von 86 Jahren gestorben. Der Sänger, Autor und Musiker starb am Donnerstag in Pàvana in der toskanischen Provinz Pistoia, wie seine Familie mitteilte.

Francesco Guccini im Jahr 2019. Bild: www.imago-images.de

Die Beerdigung werde auf Wunsch des Künstlers in den kommenden Tagen im engsten privaten Kreis stattfinden. Für Freunde, Weggefährten und Fans soll im September eine öffentliche Gedenkveranstaltung organisiert werden.

Guccini gehörte zu den prägendsten Stimmen der italienischen Musik. Mit seinem literarischen Stil, seinem Gespür für Sprache und seiner unverwechselbaren Stimme wurde Guccini weit über die Grenzen der italienischen Musikszene hinaus zu einer kulturellen Ikone. Seit seinem Debüt im Jahr 1967 veröffentlichte er mehr als 20 Alben und schrieb einige der bekanntesten italienischen Lieder. Zu seinen berühmtesten Werken zählen «Dio è morto» und «La locomotiva», ein Lied über einen revolutionären Eisenbahner, das zu einem Symbol seiner Karriere wurde.

Konzerte in schlichter Atmosphäre

Geboren wurde Guccini 1940 in Modena, wenige Tage nach dem Eintritt Italiens in den Zweiten Weltkrieg. Seine Kindheit verbrachte er in Pàvana im Apennin, nachdem sein Vater zum Militär eingezogen worden war. Nach dem Krieg zog Guccini 1960 nach Bologna – eine Stadt, die zu einem zentralen Ort seiner künstlerischen Identität wurde. Dort entstanden einige seiner wichtigsten Alben, darunter «Radici» (1972), «Via Paolo Fabbri 43» (1976) und «Fra la Via Emilia e il West» (1984).

Guccinis Konzerte waren bekannt für ihre schlichte Atmosphäre: Im Mittelpunkt standen seine Stimme, seine Gitarre und die unmittelbare Verbindung zum Publikum. Politische Botschaften verpackte Guccini stets in persönliche Geschichten und menschliche Schicksale. Er selbst bezeichnete sich nicht als Parteikünstler, sondern als frei denkenden Beobachter. Seine Lieder handelten von Krieg, Ungerechtigkeit, Erinnerung und dem Leben einfacher Menschen. (dab/sda/apa)