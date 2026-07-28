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Waldbrände Spanien: Einsatzkräfte feiern erfolge

Juan Luis Valderas, 41, sits in a fire truck during a break from battling a wildfire in Sotillo de Adrada, Ávila province, Spain, as the fire continues to spread, Tuesday, July 28, 2026. (AP Photo/Man ...
Feuerwehrmann Juan Luis Valderas atmet kurz durch, bevor er den Kampf gegen die Flammen fortsetzt.Bild: keystone

Rennen gegen die Uhr bei Waldbrand-Bekämpfung in Spanien

28.07.2026, 14:4028.07.2026, 14:40

Bei der Bekämpfung mehrerer verheerender Waldbrände feiern die Einsatzkräfte in Spanien erhebliche Erfolge.

«Wir sehen Licht am Ende des Tunnels», sagte Ministerpräsident Pedro Sánchez nach einer Sitzung des Krisenstabs in Madrid. Die Regierung werde «bis zur letzten Flamme» alle verfügbaren Mittel einsetzen. Die von den Bränden betroffenen Gebiete seien nun zu Katastrophenzonen erklärt worden, wodurch erste Hilfen anliefen.

Der sozialistische Politiker erneuerte zudem seinen Appell für einen parteiübergreifenden Klimapakt. Die Leugnung des vom Menschen verursachten Klimawandels sei «der schlimmste Brennstoff» im Kampf gegen Brände und Klimakrise, warnte Sánchez vor Journalisten.

epa13136771 Spanish Prime Minister Pedro Sanchez delivers a speech during a press conference to take stock of the political year, at the Moncloa Complex in Madrid, Spain, 28 July 2026. EPA/Mariscal
Pedro Sánchez, Ministerpräsident Spaniens, spricht zu den Medien.Bild: keystone

Die Löscharbeiten entwickeln sich derweil zu einem Rennen gegen die Uhr, denn der Wetterdienst Aemet hat für Mittwoch den Beginn der vierten Hitzewelle des Sommers im beliebten Urlaubsland angekündigt. Diese soll mindestens bis Sonntag anhalten. Temperaturen von bis zu 42 Grad sowie eine sinkende Luftfeuchtigkeit könnten die Arbeiten deutlich erschweren.

Grösster Waldbrand der jüngeren Geschichte Spaniens

Die Waldbrände treffen vor allem die Provinz Ávila westlich von Madrid sowie die benachbarten Regionen Madrid und Toledo. Dort verwüsteten die Flammen zusammen bisher knapp 80'000 Hektar Wald- und Buschland. Seit dem Wochenende hat sich die Ausbreitung der Brände allerdings deutlich verlangsamt. Rund 90'000 Menschen waren zuletzt rund um die spanische Hauptstadt von Evakuierungen oder Ausgangsbeschränkungen betroffen.

Firefighters use controlled burning to halt a wildfire that continues to spread near Cebreros, Ávila province, Spain, Tuesday, July 28, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez) APTOPIX Spain Wildfires
Mit kontrollierten Bränden versuchen die Feuerwehrleute die Waldbrände zu stoppen.Bild: keystone

Allein in Ávila wurde nach vorläufigen amtlichen Schätzungen eine Fläche von knapp 50'000 Hektar zerstört. Das entspricht rund 500 Quadratkilometern – fast der Fläche des Bodensees. Dieses Feuer ist damit das grösste der jüngeren Geschichte Spaniens, das heisst seit Beginn der Erfassungen im Jahr 1968.

Auch in Portugal brennt es vielerorts

Auch in der Provinz Castellón im Osten des Landes brennt es weiter. Im Gebiet Vall d'Uixó erfassten die Flammen bisher rund 8'500 Hektar. Dort waren insgesamt rund 16'000 Menschen evakuiert worden, rund 6'000 konnten aufgrund der Entspannung der Lage allerdings am Montag in ihre Häuser zurückkehren. Im Laufe des Tages würden viele weitere folgen, teilten die Regionalbehörden mit. Insgesamt wüteten in Spanien am Dienstag acht grössere Waldbrände.

Auch in Portugal brennt dieser Tage die Natur vielerorts. Insgesamt waren am Dienstagvormittag im ganzen Land 34 Waldbrände aktiv. Die Feuer sind aber alle bislang deutlich kleiner als im iberischen Nachbarland. Sie wurden insgesamt von gut 1'000 Einsatzkräften bekämpft, wie die Behörden mitteilten. (nil/sda/dpa)

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Die eindrucksvollsten Bilder der Waldbrände in Frankreich und Spanien
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Die eindrucksvollsten Bilder der Waldbrände in Frankreich und Spanien

Auch in der Nacht auf Montag, den 27. Juli 2026, brennen die Flammen im französischen Département Gironde weiter.
quelle: www.imago-images.de / imago images
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