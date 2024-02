Acht Millionen Dollar für sechs Schuhe von Michael Jordan

Michael Jordan hatte die sechs Schuhe, einzelne Modelle und keine Paare, dem Kommunikationsmanager Tim Hallam der Chicago Bulls nach wichtigen Spielen in den Jahren 1991 bis 1993 und 1996 bis 1998 geschenkt. In diesen sechs Saisons gewannen die von Jordan angeführten Bulls den Titel. (sda)

Michael Jordan sorgte bei einer Versteigerung des Auktionshauses Sotheby's in New York für eine Rekordsumme. Sechs einzelne Basketball-Schuhe der NBA-Legende brachten acht Millionen Dollar ein.

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

So wie in Crans-Montana haben wir die Österreicher nie mehr paniert

Der Kokainkönig: Wie sich einer der meistgesuchten Verbrecher in Zürich versteckt hat

Hamas-Führung uneinig über Geisel-Deal ++ Blinken reist erneut in den Nahen Osten

Rassismus in der Schweiz – wer von wem, wo und wie diskriminiert wird

Migros-Sparhammer: 1500 Stellen weg, Hotelplan vor Verkauf – die Übersicht in 8 Punkten

Armeechef Süssli warnt vor Ausweitung des Ukraine-Krieges in Europa

Armeechef Thomas Süssli hat inmitten der Diskussion um Liquiditätsengpässe beim Militär vor einer Ausweitung des Ukraine-Krieges in Europa gewarnt. «Wir müssen uns darauf vorbereiten, dass sich der Krieg in Europa ausweiten könnte», sagte er in einem Interview.