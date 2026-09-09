Nelson Mandela an seinem 90. Geburtstag im Jahr 2008 in Johannesburg. Bild: keystone

Streit um Versteigerung von Mandela-Erinnerungsstücken eskaliert

In einem erneuten Versuch, eine Versteigerung von persönlichen Gegenständen des ehemaligen Präsidenten Nelson Mandela zu verhindern, hat sich die südafrikanische Regierung an das Verfassungsgericht gewandt.

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Die südafrikanische Behörde für Kulturerbe (Sahra) habe Berufung gegen ein Urteil von 2024 eingelegt, sagte Sahra-Kulturerbe-Manager Ben Mwasinga der Nachrichtenagentur DPA. «Wir hatten gestern eine Gerichtsverhandlung und warten nun auf eine Entscheidung», so Mwasinga.

Die Regierung betrachtet die persönlichen Gegenstände ihres Nationalhelden als nationales Kulturerbe, das geschützt werden müsse, so Mwasinga. Mandelas älteste Tochter, Makaziwe Mandela, bezeichnet die Sammlung hingegen als Privateigentum. Auktionen, die seit 2022 vom amerikanischen Versteigerungshaus Guerney's durchgeführt werden sollten, um einen Gedenkgarten an Mandelas Grabstätte zu finanzieren, wurden aufgrund des andauernden Rechtsstreits immer wieder gestoppt.

Berühmte bunte Hemden sollen versteigert werden

Die Sammlung enthält Dutzende persönliche Besitztümer des Freiheitskämpfers und Friedensnobelpreisträgers. Sie umfasst Mandelas Personalausweis, einige seiner berühmten bunten Hemden, Schriften, Brillen und einen Schlüssel zu seiner Gefängniszelle auf Robben Island, wo er 18 seiner 27 Jahre in politischer Haft verbrachte.

Mandela, der Südafrika vor mehr als 30 Jahren von der Unterdrückung durch das rassistische Apartheid-Regime befreite, starb 2013 im Alter von 95 Jahren. Er war 1994 zum ersten schwarzen Präsidenten des Landes am Südzipfel Afrikas gewählt worden und erhielt den Friedensnobelpreis für seine Rolle als wichtigster Wegbereiter eines friedlichen Übergangs zur Demokratie. (sda/dpa)