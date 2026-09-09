bedeckt15°
DE | FR
burger
International
Südafrika

Streit um Versteigerung von Mandela-Erinnerungsstücken eskaliert

epa12241007 (FILE) - former South African President Nelson Mandela arrive at the presentation of celebrations during his 90th birthday 18 July 2008 in Johannesburg, South Africa (reissued 16 July 2025 ...
Nelson Mandela an seinem 90. Geburtstag im Jahr 2008 in Johannesburg.Bild: keystone

Streit um Versteigerung von Mandela-Erinnerungsstücken eskaliert

In einem erneuten Versuch, eine Versteigerung von persönlichen Gegenständen des ehemaligen Präsidenten Nelson Mandela zu verhindern, hat sich die südafrikanische Regierung an das Verfassungsgericht gewandt.
09.09.2026, 15:0209.09.2026, 15:02

Die südafrikanische Behörde für Kulturerbe (Sahra) habe Berufung gegen ein Urteil von 2024 eingelegt, sagte Sahra-Kulturerbe-Manager Ben Mwasinga der Nachrichtenagentur DPA. «Wir hatten gestern eine Gerichtsverhandlung und warten nun auf eine Entscheidung», so Mwasinga.

Die Regierung betrachtet die persönlichen Gegenstände ihres Nationalhelden als nationales Kulturerbe, das geschützt werden müsse, so Mwasinga. Mandelas älteste Tochter, Makaziwe Mandela, bezeichnet die Sammlung hingegen als Privateigentum. Auktionen, die seit 2022 vom amerikanischen Versteigerungshaus Guerney's durchgeführt werden sollten, um einen Gedenkgarten an Mandelas Grabstätte zu finanzieren, wurden aufgrund des andauernden Rechtsstreits immer wieder gestoppt.

Berühmte bunte Hemden sollen versteigert werden

Die Sammlung enthält Dutzende persönliche Besitztümer des Freiheitskämpfers und Friedensnobelpreisträgers. Sie umfasst Mandelas Personalausweis, einige seiner berühmten bunten Hemden, Schriften, Brillen und einen Schlüssel zu seiner Gefängniszelle auf Robben Island, wo er 18 seiner 27 Jahre in politischer Haft verbrachte.

Mandela, der Südafrika vor mehr als 30 Jahren von der Unterdrückung durch das rassistische Apartheid-Regime befreite, starb 2013 im Alter von 95 Jahren. Er war 1994 zum ersten schwarzen Präsidenten des Landes am Südzipfel Afrikas gewählt worden und erhielt den Friedensnobelpreis für seine Rolle als wichtigster Wegbereiter eines friedlichen Übergangs zur Demokratie. (sda/dpa)

Das könnte dich auch interessieren:

Infantino, Mandela oder der Papst – von wem stammen diese Zitate?
Infantino, Mandela oder der Papst – von wem stammen diese Zitate?
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die besten Pressefotos 2026 (Afrika)
1 / 9
Die besten Pressefotos 2026 (Afrika)

«When Giants Fall» von Halden Krog, Daily Mail
Professionelle Jäger erschiessen eine Elefantenfamilie, die im Sango Wildlife Conservancy im Savé Valley Conservancy in Simbabwe zur Bestandsreduktion ausgewiesen wurde.
quelle: halden krog/world press photo
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Obama-Rede zu Mandelas 100. Geburtstag
Video: srf
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Heute nimmt Norwegen Abschied: König Harald wird beigesetzt
In den Abendstunden kamen immer mehr Menschen auf den Schlossplatz. Zehntausende Blumen wurden hier in den Tagen vor dem Staatsbegräbnis für den norwegischen König Harald V. an diesem Mittwoch (ab 12.00 Uhr) abgelegt. Der Abschied während einer grossen Trauerfeier mit etlichen Staatsgästen sei «enorm wichtig», sagte die Norwegerin Eline Gaarder, die selbst Hunderte Kilometer angereist war, der Deutschen Presse-Agentur. «Er war ein sehr guter König.»
Zur Story