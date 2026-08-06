sonnig28°
DE | FR
burger
International
Gesundheit

WHO und Africa CDC halten Mutation von Ebola-Virus für möglich

Behörden wollen mögliche Ebola-Mutation in Afrika abklären

06.08.2026, 17:5406.08.2026, 17:54

Angesichts der rasanten Ausbreitung der Ebola-Fälle in der Demokratischen Republik Kongo wollen die afrikanische Gesundheitsbehörde Africa CDC und die Weltgesundheitsorganisation WHO überprüfen, ob es möglicherweise eine Mutation des Virus gibt. «Der Schweregrad dieses Bundibugyo-Ausbruchs ist beispiellos», sagte Jean Kaseya, der Generaldirektor von CDC Afrika in seinem wöchentlichen Briefing. «Wir leiten einige Untersuchungen ein, um zu verstehen, ob es eine Mutation gab. Wir müssen das abklären und wissen, wie wir damit umgehen können.»

«Dieser Ausbruch übersteigt unsere Möglichkeiten»
Jean Kaseya, Generaldirektor CDC Afrika

Man müsse mittlerweile von 4000 Fällen ausgehen, sagte Kaseya und verwies darauf, dass die aktuelle Zahl von mehr als 3900 bestätigten Fällen vom Vortag stamme. Damit sei diese Zahl mehr als achtmal höher als beim westafrikanischen Ebola-Ausbruch 2014 in Westafrika, dem bisher schwersten auf dem Kontinent. Die Zahl der Todesfälle in diesem Zeitraum sei mehr als sechsmal so hoch.

«Wir bauen die Kapazitäten aus, aber dieser Ausbruch übersteigt unsere Möglichkeiten», sagte Kaseya. Zwar würden neue Labore und neue Behandlungszentren gebaut, «aber wenn wir diesen Ausbruch nicht auf Gemeindeebene stoppen, hat das keinerlei Bedeutung». (sda/dpa)

Mehr zum Thema:

WHO: Ebola-Ausbruch breitet sich wie nie zuvor aus
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Zahl der Ebola-Fälle im Kongo weiter gestiegen
Video: srf
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
1 Kommentar
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
1
Drohne am Flughafen Leipzig: Terroristen-Sprengstoff Semtex entdeckt
Nach dem Fund mit einer Sprengstoff-Drohne auf dem Flughafen Leipzig/Halle laufen die Ermittlungen auf Hochtouren. Viele Fragen sind nach wie vor offen.
Aus den deutschen Bundesländern kommen Forderungen nach einem besseren Schutz der Flughäfen. Zugleich werden immer mehr Details des Vorfalls bekannt.
Zur Story