«Erhebe dein Haupt, du bist ein freier Syrer» – Syrer feiern Silvester ohne Assad-Regime

Ein Verkäufer verkauft am Silvesterabend neue syrische Flaggen im Al-Hamidiyeh Souq in Damaskus in Syrien. Bild: keystone

An Silvester haben in Syrien unzählige Menschen den für sie ersten Jahreswechsel ohne die Regierung von Machthaber Baschar al-Assad und dessen Vater Hafis gefeiert. In Damaskus und anderen Städten des Landes versammelten sie sich dafür an öffentlichen Plätzen, wie Augenzeugen berichteten. Am zentralen Umajaden-Platz in der Hauptstadt wurde das neue Jahr mit einem grossen Feuerwerk eingeläutet. Auf Videos waren viele Menschen zu sehen, die sangen: «Erhebe dein Haupt, du bist ein freier Syrer.»

Nach mehr als 50 Jahren Regierungszeit der Assad-Familie war es für viele Menschen ein Meilenstein. «Diese Neujahrsfeier ist sehr bedeutend. Zum ersten Mal feiern wir in Syrien ohne das Assad-Regime», sagte eine Frau namens Hala Ibrahim in Damaskus. «Ich habe vier Jahrzehnte in Angst unter Assad gelebt, unter Vater und Sohn. Meine Kinder sollen ein freies, sicheres und würdevolles Leben führen», sagte sie der Deutschen Presse-Agentur.

Siad Muhsen war am Abend mit seinen Kindern in Damaskus unterwegs. «Die Freude der meisten Syrer heute dreht sich nicht um die Feiern zum neuen Jahr. Es ist vielmehr eine Feier für alle Syrer, die glücklich sind über den Sieg ihres Landes und die Flucht des Tyrannen.»

Berichte über Feiern gab es auch in anderen Städten, die zuvor unter Kontrolle der Assad-Regierung standen, darunter Homs, Aleppo und Daraa. Öffentliche Plätze und Häuser waren dort beleuchtet und geschmückt, um den Beginn des neuen Jahres zu markieren. (sda/dpa)