In einem Telefonat mit seinem türkischen Kollegen Hakan Fiden forderte US-Aussenminister Antony Blinken Zivilisten und Minderheiten in Syrien zu schützen. Bild: keystone

US-Regierung fordert politische Lösung des Syrien-Konflikts

Angesichts des neu aufgeflammten Bürgerkriegs in Syrien fordern die USA eine politische Lösung des Konflikts zwischen der Regierung von Machthaber Baschar al-Assad und den wiedererstarkten Rebellen im Land. In einem Telefonat mit seinem türkischen Kollegen Hakan Fiden forderte US-Aussenminister Antony Blinken nach Angaben seines Ministeriums, Zivilisten und Minderheiten in Syrien zu schützen.

Der Konflikt in Syrien begann 2011 mit Protesten gegen Assads Machtapparat, die der autoritär regierende Präsident gewaltsam niederschlagen liess. Die Spirale der Eskalation mündete in einen Bürgerkrieg mit internationaler Beteiligung, in dem auch die Türkei und USA sowie Russland und der Iran eigene Interessen verfolgen. Nach UN-Schätzungen kamen bisher mehr als 300'000 Zivilisten ums Leben, rund 14 Millionen Menschen wurden vertrieben.

Seit kurzem setzt die Blitzoffensive einer islamistischen Rebellenallianz Assads Regierung und deren Truppen immer stärker unter Druck. Der überraschend schnelle Vormarsch der Aufständischen bereitet auch Israel und anderen Ländern in der Region zunehmend Sorgen. Angesichts der Kämpfe forderte die US-Regierung ihre Staatsangehörigen auf, Syrien umgehend zu verlassen, solange sie noch mit Flügen kommerzieller Airlines aus der syrischen Hauptstadt Damaskus herauskommen. (sda/dpa)