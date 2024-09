«Kinderlose Katzenfrau»: Taylor Swift stellt sich nach TV-Debatte hinter Kamala Harris

View this post on Instagram

«Ich denke, sie ist eine ruhige, begabte Führungspersönlichkeit und ich glaube, wir können in diesem Land so viel mehr erreichen, wenn wir von Ruhe und nicht von Chaos geleitet werden.»

Taylor Swift geniesst einen Ruf als PR- und Kommunikationsgenie, welcher nicht von ungefähr kommt. Und dementsprechend ist es auch nicht überraschend, dass sie jenen Moment für die Bekanntgabe, wen sie in den Präsidentschaftswahlen unterstützen wird, gewählt hat, der Kamala Harris am meisten nützt: Unmittelbar nach der grossen und mit Spannung erwarteten TV-Debatte gegen Donald Trump, wenn die landesweite Aufmerksamkeit ohnehin schon den Kulminationspunkt erreicht.

Immer weniger Leerwohnungen in der Schweiz – hier ist die Wohnungsnot am grössten

Islamistischer Kandidat ficht Ergebnis der Wahl in Algerien an

Nach der offiziell verkündeten Wiederwahl von Amtsinhaber Abdelmadjid Tebboune bei der Präsidentschaftswahl in Algerien hat dessen islamistischer Herausforderer Abdelaali Hassani das Wahlergebnis angefochten. Der Vorsitzende der islamistischen Partei «Bewegung für eine Gesellschaft des Friedens» reichte am Dienstag eine Beschwerde beim Verfassungsgericht ein, in der er das vorläufige Ergebnis der Wahl am Samstag anficht.