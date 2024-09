Kamala Harris und Donald Trump treffen erstmals in einer TV-Debatte aufeinander. Bild: keystone

TV-Debatte zwischen Trump und Harris: Wie du das Duell live mitverfolgen kannst

Kamala Harris und Donald Trump treffen am 10. September (11. September MESZ) in Philadelphia im Bundesstaat Pennsylvania erstmals in einer TV-Debatte aufeinander.

Der US-Wahlkampf geht in eine heisse Phase. Bevor am 5. November darüber entschieden wird, wer für die kommenden vier Jahre ins Weisse Haus einzieht, treten Kamala Harris und Donald Trump beim Sender ABC erstmals zum traditionellen TV-Duell an.

Das TV-Duell könnte entscheidend werden. Die Regeln sind daher streng.

Zuvor hatte Trump Ende Juni mit dem mittlerweile aus dem Wahlkampf zurückgetretenen Joe Biden diskutiert.

Das Duell wird in den USA von dem Sender ABC ausgestrahlt und von den Journalisten David Muir und Linsey Davis moderiert. Um 21 Uhr wird es losgehen, hierzulande ist dann schon 3 Uhr morgens.

Trotzdem kannst du auch in der Schweiz in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch das TV-Duell live mitverfolgen.

Wo kann ich die TV-Debatte anschauen?

Die Fernsehdebatte zwischen Kamala Harris und Donald Trump wird von verschiedenen Sendern übertragen. SRF wird das TV-Duell ab 2.45 Uhr auf SRF 1 übertragen. Moderiert wird sie Sendung von Arthur Honegger. USA-Korrespondent Pascal Weber wird die Debatte analysieren.

Auch deutsche Sender wie RTL und ARD werden die Debatte ab 2.45 Uhr ausstrahlen und kommentieren.

Wie lange dauert die Debatte?

Die Debatte dauert 90 Minuten. Es wird während der Übertragung zwei Werbepausen geben.

Welche Regeln gelten?

Publikum ist keines zugelassen. Notizen sind auch keine erlaubt. Trump und Harris dürfen nur einen Stift, ein Blatt sowie eine Wasserflasche mit auf die Bühne nehmen.

Zuvor hatte ABC die Regeln für das mit Spannung erwartete erste Fernsehduell zwischen Trump und Harris veröffentlicht. Vorausgegangen war ein Streit über die Mikrofone. Konkret ging es um die Frage, ob diese stumm geschaltet werden, wenn der politische Gegner spricht. Hier scheint es nun eine Einigung zu geben: So sollen während des TV-Duells die Mikrofone desjenigen, der gerade nicht spricht, stummgeschaltet werden.

Die demokratische Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris und ihr Kontrahent Donald Trump haben sich auf die Regeln für das bevorstehende TV-Duell geeinigt.

Wie sehen die Umfragen aus?

Kamala Harris und Donald Trump liefern einander den Umfragen zufolge ein Kopf-an-Kopf-Rennen.

(cst/sda)