In einem parallel laufenden Prozess hatten die Geschworenen einen weiteren «IS»-Dschihadisten, El Schafi Elscheich, vor zwei Wochen schuldig gesprochen. Elscheich war zusammen mit Kotey von Grossbritannien ausgeliefert worden – unter der Bedingung, dass ihnen in den USA keine Todesstrafe drohen würde. (sda/dpa)

Alexanda Kotey bei einem Interview mit Associated Press am 30. März 2018. Bild: keystone

Ein berüchtigtes britisches Mitglied der Terrormiliz «Islamischer Staat» ist in den USA wegen der Beteiligung an Geiselnahmen und Tötungen von US-Bürgern zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Das Strafmass von Alexanda Kotey wurde nach übereinstimmenden Medienberichten am Freitag von einem US-Gericht in Alexandria (Virginia) verkündet. Kotey plädierte im vergangenen Jahr auf schuldig. Er gehörte der Anklage zufolge zu einer «IS»-Terrorzelle, die wegen der Herkunft und des Akzents der Mitglieder als «The Beatles» bekannt wurde.

Jixian Wang berichtet unzensiert aus Odessa – nun will Peking ihn mundtot machen

Seit Anfang des Jahres lebt Jixian Wang in Odessa. In seinen Videos kritisiert er den russischen Überfall auf die Ukraine scharf – und muss dafür in seiner chinesischen Heimat mit Repressalien rechnen.

«Ich verstehe das einfach nicht, warum freut ihr euch so, dass Putin seine Truppen hierhin schickt? Was habt Ihr davon? Nicht mal die Russen stehen so hinter Putin.» Es ist nicht nur die chinesische Staatsmacht, mit der sich Jixian Wang in seinen Videos anlegt, sondern auch mit vielen seiner Landsleute. In sozialen Medien wird der 37-Jährige heftig attackiert, doch schweigen will er deshalb nicht.