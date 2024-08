Blumen am Ort der Messerattacke in Solingen. Bild: keystone

«Islamischer Staat» bekennt sich zur Messerattacke in Solingen

Die Terrororganisation «Islamischer Staat» (IS) hat sich zu dem Anschlag in Solingen bekannt, bei dem drei Menschen starben und acht Personen zum Teil schwer verletzt wurden. Die Terrororganisation veröffentlichte laut Berichten deutscher Medien eine Mitteilung, in der sie den Täter von Solingen als «Soldat» des IS bezeichnete, der «Rache für die Muslime in Palästina» genommen habe.

Das Bekennerschreiben sei von Medienkanälen, die zum IS gehören, veröffentlicht worden und entspreche in Form, Inhalt und Sprache früheren Bekennermitteilungen der Terrorgruppe, die sich im Nachhinein als zutreffend herausgestellt hatten. Der Name des Täters werde darin nicht genannt.

Laut der deutschen Zeitung «Zeit», der das Bekennerschreiben vorliegt, steht darin: «Der Angreifer einer Versammlung von Christen in der Stadt Solingen in Deutschland gestern ist ein Soldat des Islamischen Staates und er nahm Rache für die Muslime in Palästina und an allen anderen Orten.»

Polizei durchsucht Flüchtlingsunterkunft in Solingen

Im Zusammenhang mit dem Messerangriff in Solingen mit drei Toten hat die Polizei mit starken Kräften eine Flüchtlingsunterkunft in der Innenstadt betreten. «Wir haben Hinweise erhalten, und aufgrund dessen führen wir gerade polizeiliche Massnahmen durch», sagte ein Polizeisprecher. Auch ein Spezialeinsatzkommando sei im Einsatz. Der Bereich werde von einer Hundertschaft abgesperrt. Bei dem Messerangriff bei einem Stadtfest waren am Freitagabend drei Menschen getötet und acht schwer verletzt worden. Nach dem Täter wird gefahndet. (dhr/sda/dpa)