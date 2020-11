Pope Francis urges people of good will to fight the ‘folly of terrorism' §RV https://t.co/1aprxm3EIb — Vatican - news (@news_va_en) 20. Dezember 2016

Nachdem sich am Morgen bereits einige Staatsoberhäupter (Obama, Hollande, Putin) über das Attentat in Berlin geäussert hatten, folgen nun noch weitere Reaktionen aus dem Ausland:«Dieser Anschlag auf unschuldige Menschen in der Weihnachtszeit muss als Angriff auf die Werte der westlichen Gesellschaft verstanden werden», erklärte der israelische Botschafter in Berlin, Yakov Hadas-Handelsman. Israel stehe in diesen schweren Stunden an der Seite Deutschlands. «Terror darf niemals unser Leben bestimmen.»UNO-Generalsekretär Ban Ki Moon verurteilt den «terroristischen Anschlag» in Berlin. Der Generalsekretär hoffe, dass jeder, der an dieser abscheulichen Tat beteiligt war, rasch zur Rechenschaft gezogen werde, teile die UNO mit.Papst Franziskus zeigt sich erschüttert über den «fürchterlichen Akt der Gewalt». Seine Heiligkeit nehme Anteil an der Trauer der Hinterbliebenen und bekunde sein Mitgefühl und seine Nähe in ihrem Schmerz, teilt der Kardinalstaatssekretär im Vatikan, Pietro Parolin, mit. Im Gebet vertraue der Papst die Verstorbenen der Barmherzigkeit Gottes an und bitte um Genesung der Verletzten. (sda/afp)