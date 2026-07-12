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Mindestens 27 Tote bei Feuer in Pub in Bangkok

In einem Video ist zu sehen, wie eine riesige Stichflamme aus dem Pub hinausschiesst.
In einem Video ist zu sehen, wie eine riesige Stichflamme aus dem Pub hinausschiesst.Bild: keystone

Mindestens 30 Tote bei Feuer in Pub in Bangkok

12.07.2026, 22:1012.07.2026, 22:39

Bei einem Feuer in einem Bierlokal in der thailändischen Hauptstadt Bangkok sind nach Medienberichten mehrere Menschen ums Leben gekommen. Der öffentlich-rechtliche Fernsehsender Thai PBS berichtete von mindestens 30 Todesopfern. Nach Informationen der Zeitung «Bangkok Post» gibt es auch zahlreiche Verletzte. Die Rettungskräfte brachten mehrere Menschen in Krankenhäuser in der Umgebung.

Im Video schiesst eine Stichflamme aus dem Pub. Wir zeigen bewusst nur einen kurzen Ausschnitt des Videos.Video: watson/x.com/js100radio

Das Feuer brach nach ersten Informationen gegen Mitternacht (Ortszeit) in einem Pub im Stadtteil Ladprao aus. Die Gaststätte liegt in der Nähe des viel besuchten Chatuchak-Marktes. Dort halten sich an Wochenenden viele Zehntausend Menschen auf, darunter auch viele Ausländer. Ob sich unter den Opfern auch Touristen befinden, war zunächst unklar. Bangkok gehört zu den beliebtesten Reisezielen in Südostasien.

Im Video wird das Ausmass der Zerstörung deutlich.Video: watson/x.com/sayhicnx

Der TV-Sender berichtete unter Berufung auf Rettungskräfte, dass bereits 17 Frauen und acht Männer unter den Opfern identifiziert seien. Auf Bildern war zu sehen, wie Menschen schreiend und in Panik aus dem Lokal rannten. Nach ersten Informationen wurden die meisten Opfer in den Toiletten des Restaurants aufgefunden, wo sie eingeklemmt waren. (sda/dpa)

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