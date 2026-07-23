meist klar14°
DE | FR
burger
International
Türkei

Türkischer Gouverneur entlassen – weil er Velokleidung trug

Türkischer Gouverneur entlassen – weil er Velokleidung trug

Er wollte seine Bürger zum Sport anregen, doch jetzt hat Mehmet Fatih Çiçekli seinen Job verloren. Das schlägt Wellen.
23.07.2026, 05:0423.07.2026, 05:04
Thomas Wanhoff / t-online
Ein Artikel von
t-online

Der türkische Gouverneur Mehmet Fatih Çiçekli ist entlassen worden, nachdem er sich in sozialen Medien in Velokleidung gezeigt hat. Er trug dabei ein rotes Trikot und eng anliegende, lange Sportleggings. Wie der britische «Telegraph» und türkische Medien berichten, hat dies für Empörung gesorgt.

Inan Akgün Alp, Abgeordneter der Republikanischen Volkspartei (CHP), sagte: «Ein Gouverneur in Leggings? Das geht einfach nicht. Solche Politiker sollten ihres Amtes enthoben werden – oder zumindest ein Feigenblatt tragen.» Er warf Çiçekli vor, das Ansehen des Amts beschädigt zu haben.

Noch weiter ging Şamil Tayyar, Abgeordneter der Partei für Gerechtigkeit und Entwicklung. Er warf Çiçekli vor, durch sein häufiges Erscheinen in Velokleidung sein politisches Ansehen zu schmälern: «Weder die Bürger noch seine eigenen Beamten werden einen Gouverneur in Leggings ernst nehmen», sagte er. «Er hat keine Autorität.»

Mehmet Fatih Çiçekl
Mehmet Fatih Çiçekli in Velokleidung: Er wurde wegen seiner eng anliegenden Hosen entlassen.x

Bürger protestieren per Petition

Der Gouverneur der Provinz Ardahan ist seit Januar im Amt, zuvor war er Chef der Verwaltung in der Provinz Karaman. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan feuerte ihn nach dem öffentlichen Aufschrei per Dekret am 17. Juli. Das wiederum brachte Bürger auf. Sie forderten mit einer Petition, dass Çiçekli wieder ins Amt kommt, 10'000 Personen haben unterschrieben.

Mittlerweile schlägt der Vorfall auch international Wellen. Nacho Sánchez Amor, der Berichterstatter des Europäischen Parlaments für die Türkei, warf dem Kritiker Alp vor, «die islamisch-konservative Agenda zu unterstützen». Er drückte seine Solidarität mit dem Gouverneur aus.

Mehr News:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Innovativ und tödlich: Der Drohnenkrieg der Ukraine
1 / 18
Innovativ und tödlich: Der Drohnenkrieg der Ukraine

Die Ukraine wehrt sich erfolgreich gegen den Aggressor Russland, dabei spielen Drohnen eine zentrale Rolle. In dieser Bildstrecke geht es um Meilensteine und historische Wendepunkte...
quelle: keystone / alex babenko
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Die erste Rede vom neuen britischen Premierminister Andy Burnham
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
4 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
4
Durchsuchungen bei der Deutschen Bank in Frankfurt
Deutschlands grösstes Geldhaus muss wieder einmal Staatsanwälte und Steuerfahnder in seine Räume lassen. Es geht um lange zurückliegende Geschäfte der inzwischen integrierten Postbank.
Zur Story