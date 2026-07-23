Türkischer Gouverneur entlassen – weil er Velokleidung trug

Er wollte seine Bürger zum Sport anregen, doch jetzt hat Mehmet Fatih Çiçekli seinen Job verloren. Das schlägt Wellen.

Thomas Wanhoff / t-online

Mehr «International»

Ein Artikel von

Der türkische Gouverneur Mehmet Fatih Çiçekli ist entlassen worden, nachdem er sich in sozialen Medien in Velokleidung gezeigt hat. Er trug dabei ein rotes Trikot und eng anliegende, lange Sportleggings. Wie der britische «Telegraph» und türkische Medien berichten, hat dies für Empörung gesorgt.

Inan Akgün Alp, Abgeordneter der Republikanischen Volkspartei (CHP), sagte: «Ein Gouverneur in Leggings? Das geht einfach nicht. Solche Politiker sollten ihres Amtes enthoben werden – oder zumindest ein Feigenblatt tragen.» Er warf Çiçekli vor, das Ansehen des Amts beschädigt zu haben.

Noch weiter ging Şamil Tayyar, Abgeordneter der Partei für Gerechtigkeit und Entwicklung. Er warf Çiçekli vor, durch sein häufiges Erscheinen in Velokleidung sein politisches Ansehen zu schmälern: «Weder die Bürger noch seine eigenen Beamten werden einen Gouverneur in Leggings ernst nehmen», sagte er. «Er hat keine Autorität.»

Mehmet Fatih Çiçekli in Velokleidung: Er wurde wegen seiner eng anliegenden Hosen entlassen. x

Bürger protestieren per Petition

Der Gouverneur der Provinz Ardahan ist seit Januar im Amt, zuvor war er Chef der Verwaltung in der Provinz Karaman. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan feuerte ihn nach dem öffentlichen Aufschrei per Dekret am 17. Juli. Das wiederum brachte Bürger auf. Sie forderten mit einer Petition, dass Çiçekli wieder ins Amt kommt, 10'000 Personen haben unterschrieben.

Mittlerweile schlägt der Vorfall auch international Wellen. Nacho Sánchez Amor, der Berichterstatter des Europäischen Parlaments für die Türkei, warf dem Kritiker Alp vor, «die islamisch-konservative Agenda zu unterstützen». Er drückte seine Solidarität mit dem Gouverneur aus.