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Touristen lesen in Hagia Sophia aus Bibel vor – Festnahmen

Scaffolds are installed in Byzantine-era Hagia Sophia mosque for restoration work, in Istanbul, Turkey, Sunday, April 13, 2025. (AP Photo/Emrah Gurel) Turkey Hagia Sophia
Die Hagia Sophia in Istanbul.Bild: Keystone

Touristen lesen in Hagia Sophia aus Bibel vor – Festnahmen

Die Hagia Sophia in Istanbul war einst Kathedrale und ist heute Moschee. Zwei russische Touristen lesen aus der Bibel vor – und rufen damit die Polizei auf den Plan.
17.07.2026, 01:3117.07.2026, 01:31
Ein Artikel von
t-online

Zwei Touristen sind in Istanbul festgenommen worden, weil sie im Besucherbereich der berühmten Sehenswürdigkeit und heutigen Moschee Hagia Sophia laut aus der Bibel vorgelesen haben sollen. Gegen die beiden werde wegen Anstiftung zu Hass und Feindseligkeit ermittelt, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu in der Türkei.

Der Vorfall habe sich bereits am Dienstag ereignet. Die Touristen seien von der Polizei festgenommen und dann der Migrationsbehörde übergeben worden. Nach Angaben der russischen Staatsagentur TASS handelt es sich um russische Staatsbürger. Das Konsulat untersuche die Umstände der Inhaftierung.

Sehenswürdigkeit mit bewegter Geschichte

Die Hagia Sophia hat eine bewegte Geschichte: Sie wurde im 6. Jahrhundert nach Christus von Kaiser Justinian als Kirche erbaut und nach der Eroberung Konstantinopels (heute Istanbul) 1453 durch die Osmanen in eine Moschee umgewandelt.

Auf Anordnung des türkischen Republikgründers Mustafa Kemal Atatürk wurde das Gebäude 1934 zum Museum. Im Sommer 2020 liess der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan die Hagia Sophia wieder in eine Moschee umwandeln.

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