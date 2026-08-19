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Ukraine: Geheimdienstler Chmara wird neuer Verteidigungsminister

epa12790669 Evhen Khmara, the Head of the Security Service of Ukraine, before an Iftar dinner during the holy month of Ramadan in Kyiv, Ukraine, 02 March 2026, amid the Russian invasion. President Zel ...
Jewhenij Chmara ist nun offiziell der neue Verteidigungsminister der Ukraine.Bild: keystone

Ukraine: Parlament bestätigt Chmara als neuen Verteidigungsminister

19.08.2026, 13:5319.08.2026, 13:53

In der Ukraine hat das Parlament den von Präsident Wolodymyr Selenskyj vorgeschlagenen Geheimdienstler Jewhenij Chmara zum neuen Verteidigungsminister gewählt.

Damit endet eine wochenlange Hängepartie, in der Chmara nur geschäftsführend tätig war und seine Wahl als unsicher galt. Selenskyj hatte den populären Mychajlo Fedorow als Verteidigungsminister entlassen und damit eine Regierungskrise sowie Proteste ausgelöst.

Fedorow selbst kritisierte immer wieder Korruption in dem Land und forderte, wieder als Verteidigungsminister eingesetzt zu werden. Er gilt als Konkurrent Selenskyjs bei einer künftig möglichen Präsidentenwahl.

epa12889058 German Defense Minister Boris Pistorius (2-R) and Ukraine&#039;s Defence Minister Mykhailo Fedorov (L) shake hands during the signing of a German-Ukrainian agreement on defence cooperation ...
Bei einer Präsidentschaftswahl wohl Konkurrenten: Wolodymyr Selenskyj (r.), Präsident der Ukraine und sein ehemaliger Verteidigungsminister Mychajlo Fedorow (l.)Bild: keystone

Gemäss Verfassung hat der Präsident das Vorschlagsrecht für die Posten des Verteidigungs- und des Aussenministers. Im Amt des Chefdiplomaten bestätigte die Oberste Rada in Kiew erwartungsgemäss Andrij Sybiha.

Minister Chmara leitete zuvor den Geheimdienst SBU geschäftsführend. Er gilt als Experte für Drohneneinsätze im russischen Hinterland und hat den Rang eines Generalmajors inne.

Vorgänger Fedorow hatte das Ministerium erst im Januar übernommen. Die Entlassung des als Reformers geltenden Fedorow wurde von Protesten in Kiew und anderen Städten begleitet. Seit dem russischen Einmarsch vom Februar 2022 wird der Verteidigungsminister bereits zum vierten Mal ausgewechselt. (nil/sda/dpa)

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