Ukrainische F-16 soll russischen Kampfjet abgeschossen haben

In der Ukraine haben Piloten eines F-16-Jets offenbar einen russischen Kampfjet abgeschossen. Russische Militärblogger befürchten weitere Luftkämpfe.

Thomas Wanhoff / t-online

Mehr «International»

Ein Artikel von

Im Luftraum der Ukraine haben sich offenbar Piloten aus Kiew in den vom Westen bereitgestellten F-16-Jets einen Luftkampf mit einem russischen Jagdbomber geliefert. Dabei soll es zum Abschuss der Sukhoi-34 gekommen sein.

Zwei ukrainische F-16 im August 2024. (Archiv) Bild: keystone

Erste Berichte gab es laut Recherchen des amerikanischen Magazins «Newsweek» von einem russischen Militärblogger mit Beziehungen zur russischen Luftwaffe, der von einem Abschuss sprach. Andere Militärblogger bestätigten dies. Auf dem X-Konto des pro-ukrainischen ehemaligen Autorennfahrers Igor Sushko wurde ein Video veröffentlicht, das den Absturz der Su-34 zeigen soll. Ein Flugzeug stürzt darin brennend zu Boden. Von russischer Seite wurde offiziell keine Stellung genommen.

Russische Militärblogger pflegen oft sehr gute Beziehungen zum russischen Militär, sind aber meistens auch Befürworter des Angriffskriegs gegen die Ukraine. Während der Kreml sich zu kritischen Entwicklungen zurückhält, berichten Blogger auch über russische Verluste.

«Die Erde ist der Himmel, Brüder»

Auf dem russischen Telegram-Kanal «Fighterbomber» wurde am Samstag ein Beitrag veröffentlicht, in dem von einer Sukhoi-34 «Abschied» genommen wurde. Neben einem Bild des Überschall-Mittelstreckenbombers, der eine tragende Säule der russischen Luftfahrtbemühungen in dem von Russland begonnenen Krieg war, stand:

«Die Erde ist der Himmel, Brüder».

Einen entsprechenden Bericht gab es auch auf dem pro-russischen Kanal «VDV for Honesty and Justice»: «Dringend!!! Unsere Su-34 ist abgeschossen worden. Die Besatzung wurde getötet», hiess es dort.

Die Blogger schrieben, dass das Flugzeug «offenbar von einer F-16 abgeschossen wurde, die sich über feindlich kontrolliertem Gebiet befand». Der russische Jet habe sich demnach etwa 50 Kilometer von der Front befunden und war auf dem Weg, um Bomben abzuwerfen. Die Telegram-Blogger befürchten, dass es «bald mehr solcher Verluste gibt. Die NATO hat die F-16 auf die Jagd geschickt», heisst es dort.

Ein russischer Sukhoi-Su-34-Bomber beim Start. Bild: keystone

Teil der russischen Propaganda ist immer wieder die wahrheitswidrige Behauptung, die NATO würde im Krieg Russlands gegen die Ukraine aktiv an den Kampfhandlungen teilnehmen. Tatsächlich liefern NATO-Mitgliedsstaaten der Ukraine Waffen, das Verteidigungsbündnis selbst ist aber nicht an den KKämpfen selbst beteiligt.

Die Ukraine hatte im August die ersten F-16-Kampfjets erhalten. Die Piloten wurden in den USA und in Dänemark ausgebildet. Die Jets werden unter anderem von Belgien, Norwegen, den Niederlanden und Dänemark bereitgestellt. Die USA, in denen F-16 entwickelt und gebaut wurden, mussten die Lieferung genehmigen. Insgesamt sollen der Ukraine 85 der F-16-Jets zur Verfügung gestellt werden. Bislang setzte die ukrainische Luftwaffe vor allem MiG-29, Su-27 und Su-25 aus sowjetischer Zeit ein.

Verwendete Quellen: