Abgefangenes Telefonat von russischem Soldaten: «Sagt, wie viele von uns gestorben sind!»

Bei der jüngsten Bekanntgabe des Kremls zu Opferzahlen im September war von knapp 6000 toten Soldaten die Rede gewesen. Die ukrainische Armee schrieb am Montag auf Twitter von mehr als 84'000 «eliminierten» russischen Soldaten. Laut dem US-Generalstabschef Mark Milley sind rund 100'000 russische Soldaten getötet oder verwundet worden.

«Sagt uns, wie viele von uns gestorben sind!», sagt der Vater des Soldaten verzweifelt. Der Soldat behauptet darauf, es gebe Gerüchte, dass bereits 80'000 russische Soldaten gestorben seien, und wettert gegen die verzerrten Berichte über den Zustand der in der Ukraine eingesetzten Truppen.

«Im Fernsehen sagen sie: ‹Alles ist verdammt grossartig, wir zerstören dies, wir zerstören das›», so der Vater. Und weiter: «Scheisse, das kotzt mich an. Ich will die Nachrichten nicht mal mehr einschalten.» Der Soldat erwidert, dass es vielen Menschen so gehe und sie russische Medien nicht mehr einschalten wollten.

Russischer Soldat: Vor fast neun Monaten fielen mehr als 100'000 russische Soldaten in die Ukraine ein. Bild: IMAGO/Konstantin Mihalchevskiy/imago-images-bilder

Der ukrainische Geheimdienst hat eigenen Angaben zufolge einen Anruf zwischen einem russischen Soldaten und seinem Vater abgefangen. In dem auf Twitter geteilten Telefonat schildert der Soldat seinem Vater, dass 200 russische Männer aus seiner Truppe in der Ukraine ums Leben gekommen sein sollen.

Der ukrainische Geheimdienst will ein Telefonat zwischen einem russischen Vater und dessen dienenden Sohn abgefangen haben. Es zeigt die Wut der Menschen über die russische Propaganda.

«Wir sehen unsere staatlichen Fernsehsender und sie sagen, dass alles perfekt ist»

Die Aussagen zweier Ehefrauen von russischen Soldaten in einem Interview mit der «Washington Post» zeigen, wie die Propaganda in Russland verfängt – und sie erneuern die Darstellung einer Armee, in der vieles nicht nach Plan läuft.

Ende Oktober ruft ihr Ehemann Irina Sokolowa aus einem Wald in der Ukraine an. «Sie lügen im Fernsehen», erzählt er ihr mit weinerlicher Stimme und meinte damit die Propagandisten des staatlichen russischen Fernsehens. Dort werden russische Rückschläge in der Ukraine heruntergespielt, der Krieg mit kruden Narrativen einer grossen westlichen Bedrohung Russlands durch die Vereinigten Staaten und Europa legitimiert.