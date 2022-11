Russischer Oligarch Oleg Tinkow will seinen Pass abgeben

Der russische Banker und Unternehmer Oleg Tinkow hat seine russische Staatsbürgerschaft wegen des Angriffskriegs Moskaus in der Ukraine aufgegeben. Er habe diese Entscheidung getroffen, weil er «nicht mit einem faschistischen Land in Verbindung gebracht werden» könne und wolle, das «einen Krieg mit seinem friedlichen Nachbarn begonnen» habe und täglich unschuldige Menschen töte, schrieb Tinkow am Montag im Onlinedienst Instagram.

Aus Schiffswrack geborgener Smaragd wird in New York versteigert

Lulas Achterbahnfahrt zurück an die Macht

Lula da Silva ist in Brasilien für ein historisches drittes Mandat gewählt worden. Porträt eines Politikers, dessen Leben einer Achterbahnfahrt gleicht.

Man merkte Lula da Silva die Genugtuung an, als er am Sonntagabend in einem Hotel in São Paulo vor seine Anhänger trat: