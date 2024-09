«Wir beobachten euch alle» – Ukrainer stossen in Kursk vor

Mit der Kursk-Offensive der ukrainischen Streitkräfte rechnete kaum jemand. Jetzt starteten ukrainische Einheiten einen neuen Vorstoss in das russische Gebiet.

Letzten Donnerstag drangen erneut ukrainische Truppen in russisches Territorium ein. Sie überquerten die Grenze in der Nähe des Dorfes Nowy Put, rund 30 Kilometer westlich des von der Ukraine eroberten Gebietes in der russischen Oblast Kursk, wie Forbes berichtet.

Der neue Vorstoss dürfte Russland Sorgen bereiten, denn die Ukrainer kamen in Kürze mehrere Kilometer weit, bis zur nächsten Ortschaft Wesjoloje in der Verwaltungseinheit Gluschkowo. Bereits am Samstag fielen ukrainische Panzer dort ein. Am Sonntag griff die ukrainische Luftwaffe ein von der russischen Armee genutztes Gebäude im Zentrum Wesjolojes mit einer Gleitbombe an.

Die «Khorne Group» der 116. mechanisierten Brigade der ukrainischen Streitkräfte teilte eine Drohnenaufnahme des Angriffs in Wesjoloje. Bild: Screenshot khorne group

Die ukrainische Truppe, die den Angriff mit einer Drohne festgehalten hat, kommentierte diesen auf Telegram mit einer Botschaft an Russland:

«Wir beobachten euch alle.»

Die russische Armee scheint den Angriff vorerst nicht kontern zu können. Die Truppen, die um Wesjoloje stationiert sind, bestehen vor allem aus jungen, unerfahrenen und schlecht ausgebildeten Soldaten, die für nur ein Jahr Dienst aufgeboten wurden und eigentlich gar nicht für den Einsatz vorgesehen waren, wie «Forbes» weiter berichtet.

Dieses Bild zeigte sich bereits beim ersten ukrainischen Vorstoss in die russische Oblast Kursk: Die russische Armee setzt auf heimischem Boden auf schlecht vorbereitete junge Männer. Ein russischer Militärblogger äusserte sich bereits besorgt:

Sollte das Momentum weiter aufseiten der ukrainischen Truppen liegen, könnten diese Tausende russische Soldaten einkesseln.