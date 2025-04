Kleinflugzeug stürzt in Florida ab und erfasst Fahrzeug

In der floridanischen Stadt Boca Raton ist nach Berichten US-amerikanischer Medien ein Kleinflugzeug abgestürzt. Die lokale Polizei bestätigte den Absturz über die Plattform Twitter (neu X). Aufnahmen, die in den sozialen Medien kursieren, zeigen mehrere Brandherde und grosse Rauchentwicklung.

Bei der Bruchlandung habe das Flugzeug ein Fahrzeug erfasst. Die Brände seien bereits wieder gelöscht, berichtet ABC News.

Ob dabei Personen zu Schaden oder gar ums Leben gekommen sind, ist bislang nicht bekannt. Das Flugzeug sei zwischen einer Strasse und einer Gleisstrecke zu Boden gegangen. Der Schienenverkehr ist somit bis auf weiteres unterbrochen. Eine nahe gelegene High School steht unter Lockdown.

Es ist nicht der erste Absturz diese Woche: Erst am Donnerstag war in New York ein Sightseeing-Helikopter in den Hudson River gestürzt. Dabei kamen sechs Personen, darunter drei Kinder, zu Tode.

