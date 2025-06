80-Jähriger befährt mit Auto die Spanische Treppe in Rom

Die Freitreppe des Architekten Francesco De Sanctis aus dem 18. Jahrhundert gehört zum UNESCO-Weltkulturerbe. Schon mehrmals sind Autos die Stufen hinuntergefahren. Seit langem wird diskutiert, wie sie besser geschützt werden könnte. Oben an der Treppe führt eine Strasse vorbei, die nicht für den Verkehr gesperrt ist.

Ein 80-jähriger Italiener ist mit seinem Auto die Spanische Treppe in Rom heruntergefahren. Ertappt wurde er auf einer der bekanntesten Sehenswürdigkeiten der Welt von Polizisten. Sie riefen die Feuerwehr, die das Fahrzeug von den Stufen entfernte.

Am Donnerstag, dem zweiten Wahltag, schauten Gläubige ganz gespannt auf den Schornstein der sixtinische Kapelle auf dem Petersplatz.

Überraschend verwundbar – der Iran trifft Israel stärker als erwartet

Die iranischen Vergeltungsschläge treffen Israel viel stärker, als viele erwartet hatten. Im Land wachsen die Zweifel, ob Netanjahu noch der richtige Regierungschef ist.

Mit jedem neuen iranischen Gegenschlag zeigt sich, wie verwundbar auch Israel trotz seines umfassenden militärischen Abwehrsystems ist. Allein im Grossraum Tel Aviv trafen iranische Raketen mittlerweile so gut wie jeden Vorort. Zerstörte Strassenzüge, in sich zusammengesackte Häuser, Bergungsteams, die unter den Trümmern nach Überlebenden suchen: 24 Tote zählten die Behörden, seit Israel in der Nacht zum Freitag mit seinen Angriffen auf das iranische Regime begann. Mehr als 600 Menschen wurden demnach verletzt.