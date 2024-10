EU-Kommission will Ungarn erneut verklagen

Es wäre nicht die erste Geldstrafe gegen Ungarn. Der EuGH verhängte beispielsweise im Juni eine Strafe, weil Ungarn aus EuGH-Sicht gegen das EU-Asylrecht verstösst. Da Ungarn die 200-Millionen-Euro-Strafe nicht bezahlt hat, will die Europäische Kommission das Geld von künftigen EU-Zahlungen an Budapest abziehen. (sda/dpa)

Bereits im Februar hatte die Brüsseler Behörde wegen des neuen Gesetzes ein sogenanntes Vertragsverletzungsverfahren gegen Budapest eingeleitet. Ungarn hielt jedoch an dem Gesetz fest. Sollte die Klage der Kommission nun erfolgreich sein und der Europäische Gerichtshof Budapest verurteilen, droht bei einem weiteren Festhalten an dem Gesetz eine Geldstrafe.

Der Grünen-Abgeordnete Daniel Freund sagte, das Gesetz «stammt aus dem Lehrbuch Wladimir Putins und kommt ganz konkret gegen die Zivilgesellschaft in Ungarn zum Einsatz».

«Das Gesetz verleiht dem Amt einen sehr weiten Ermessensspielraum für die Ermittlungen – insbesondere, was den Zugang zu Informationen betrifft –, und gestattet es dem Amt, in die Ermittlungstätigkeit anderer Behörden einzugreifen», teilte die EU-Kommission mit. Die Befugnisse und der grosse Ermessensspielraum werde Folgen etwa für Nichtregierungsorganisationen, Medien und Journalisten haben und wohl nicht verhältnismässig sein.

Die EU-Kommission will Ungarn erneut wegen mutmasslicher Verstösse gegen europäisches Recht vor dem Europäischen Gerichtshof verklagen. Grund sei diesmal das nationale Gesetz über die «Verteidigung der Souveränität», teilte die Brüsseler Behörde mit.

Die EU-Kommission will Ungarn erneut wegen mutmasslicher Verstösse gegen europäisches Recht vor dem Europäischen Gerichtshof verklagen.

Die EU-Kommission will Ungarn erneut wegen mutmasslicher Verstösse gegen europäisches Recht vor dem Europäischen Gerichtshof verklagen. Bild: keystone

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Verdacht auf Marburg-Virus in Hamburg nicht bestätigt

Arzt in England öffnet Brustkorb mit Schweizer Taschenmesser

SVP-Ständerat demonstriert Seite an Seite mit der rechtsextremen «Jungen Tat»

Rechtsrutsch in Europa – droht ein Rückfall in die Zeit zwischen den Weltkriegen?

Die Spur zu Tadej Pogacars 50 Millionen Franken Vermögen führt in die Schweiz

Anzeigenhauptmeister ist jetzt Millionär – damit verdient er so viel Geld

Bericht: Nasrallah stimmte Waffenruhe zu +++ Israel tötet Chef der Hamas-Regierung in Gaza

Er überlebte das Massaker am Nova-Festival – jetzt ist er der Held von Tel Aviv

Lev Kreitman war vor Ort, als am Dienstagabend zwei palästinensische Attentäter in Tel Aviv sieben Personen töteten. Das Attentat fand praktisch zeitgleich mit dem Raketenangriff der Revolutionsgarden auf Israel statt. Der israelische Reservist war in Shorts und Flipflops unterwegs, hatte jedoch eine Handfeuerwaffe dabei.