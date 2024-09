Ungarn hat eine 200-Millionen-Euro-Strafe nicht bezahlt. Bild: keystone

200-Millionen-Strafe soll Ungarn aus EU-Geldern abgezogen werden

Mehr «International»

Nachdem Ungarn eine 200-Millionen-Euro-Strafe nicht bezahlt hat, will die Europäische Kommission das Geld von EU-Zahlungen an Budapest abziehen. Das kündigte die Brüsseler Behörde an. Die Strafe war vom Europäischen Gerichtshof wegen Verstössen Ungarns gegen das EU-Asylrecht verhängt worden. (sda/dpa)