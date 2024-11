Falls Donald Trump ins Weisse Haus zurückkehrt, ist nicht klar, ob ihm seine Frau folgen wird. Bild: keystone

Weshalb Melania Trump vermutlich nicht ins Weisse Haus zurückkehren will

Am 5. November wird der nächste Präsident oder die erste Präsidentin der USA gewählt. Damit ist auch klar, wer das Weisse Haus sein Zuhause nennen darf. Doch falls Donald Trump ins Weisse Haus zurückkehrt, ist nicht klar, ob ihm seine Frau folgen wird.

Gemäss anonymen Quellen aus dem Umfeld der Trumps ist Melania Trump einem Umzug nach Washington D.C. gegenüber eher abgeneigt. Da ihr Sohn in New York studiert, möchte sie in dessen Nähe sein. Ein Insider sagte dem Magazin «People»: «Wenn Melania wieder First Lady wird, erwarten die Leute natürlich, dass sie ins Weisse Haus einzieht und die entsprechenden Aufgaben übernimmt. Sie wird dort ihre Privatwohnung haben und sie hat ihr Zuhause in New York und ihr Zuhause in Mar-a-Lago in Palm Beach.» Sie werde also einen eigenen Bereich im Weissen Haus haben, ihr wirkliches Zuhause sei aber New York und Palm Beach.

Das Weisse Haus wird demnach also eher nicht der Hauptwohnsitz der First Lady. Ihr 18-jähriger Sohn Barron sei ihr das Wichtigste. «So sehr Melania Mar-a-Lago und ihr Leben in Palm Beach auch liebt, sie wird mehr Zeit in New York mit ihrem Sohn verbringen, der ihr wichtiger ist als alles andere», meint der Insider. Melania werde aber ihre Pflichten erfüllen und an Veranstaltungen im Weissen Haus teilnehmen.

Auch eine weitere Quelle bestätigt Melanias geplantes Fernbleiben von Washington:

«Sie wird definitiv nicht zurück nach Washington ziehen.»

Eine weiter Person meint: «Melania tut, was sie tun muss. Sie wird immer ein eigenes Leben abseits der Politik haben.»

Ganz anderer Meinung ist dagegen ein weiterer Insider: Obwohl Melania Politik hasse, liebe sie die Rolle der First Lady, meint dieser. «Die Sicherheit und das Wohlergehen von Barron werden immer ganz oben auf ihrer Prioritätenliste stehen, aber das bedeutet nicht, dass sie sich vor ihren Pflichten als First Lady drücken würde, sollte sich diese Gelegenheit noch einmal ergeben.» (kek)