Abtreibung: «Kamala Harris könnte von den Äusserungen von Melania Trump profitieren»

Die ehemalige First Lady und Ehefrau des republikanischen Kandidaten Donald Trump veröffentlicht ihre Memoiren. In Auszügen, die «The Guardian» veröffentlichte, ist ihre Einstellung zur Abtreibung sehr unterschiedlich zu der ihres Mannes. Kann Melania Trump einen Monat vor der US-Präsidentschaftswahl noch etwas verändern? Darüber sprechen wir mit Marie-Christine Bonzom, Politologin und USA-Expertin sowie ehemalige Korrespondentin der BBC in Washington.

Margaux Habert / watson.ch/fr

Melania Trump verteidigt das Recht auf Abtreibung. Sie spricht darüber in ihren Memoiren, die am 8. Oktober erscheinen werden, und von denen «The Guardian» Auszüge veröffentlicht hat.

«Warum sollte jemand anderes als die Frau selbst das Recht haben, zu bestimmen, was sie mit ihrem eigenen Körper macht? Das grundlegende Recht einer Frau auf individuelle Freiheit und auf ihr eigenes Leben gibt ihr die Macht, ihre Schwangerschaft abzubrechen, wenn sie es wünscht [...]. Diese Überzeugung hatte ich mein ganzes Erwachsenenleben über.» Auszug aus Melania Trumps Memoiren in The Guardian

Es ist eine Meinung, die im Widerspruch zu der ihres Ehemannes Donald Trump zu diesem zentralen Thema der Präsidentschaftswahl am 5. November steht.

Kann die Position der ehemaligen First Lady und Ehefrau des republikanischen Kandidaten Auswirkungen auf das Ergebnis der US-Wahl haben? Darüber sprechen wir mit Marie-Christine Bonzom, Expertin für die Vereinigten Staaten.

Inwieweit ist Melania Trumps Stellungnahme angesichts der gegensätzlichen Überzeugungen ihres Mannes bedeutend?

Marie-Christine Bonzom: Es ist schwierig zu beurteilen, da «The Guardian» einen Auszug aus Melania Trumps Memoiren veröffentlicht hat und unklar ist, ob dies alles ist, was sie zum Thema Abtreibung sagt; wir haben also nicht den gesamten Kontext. Sie erklärt jedenfalls, dass sie das Abtreibungsrecht auf der Grundlage der Freiheit der Frau unterstützt. Freiheit ist ein grundlegendes Prinzip der Republikaner in vielen anderen Bereichen, wie der wirtschaftlichen Freiheit, jedoch nicht beim Recht auf Abtreibung.

Momentan gibt es innerhalb der Partei eine Debatte über Abtreibung, insbesondere mit Nikki Haley, die, während sie Donald Trump unterstützt, eine Neubewertung dieses Themas fordert. Es besteht der Wunsch, eine neue Position für die Republikaner zu formulieren, die zwar konservativ, aber auch von einem mitfühlenden Konservatismus geprägt ist, wie es George W. Bush formulierte.

«In dem, was «The Guardian» nicht berichtet, geht es um die Dauer der Genehmigung für Abtreibungen.»

In europäischen Ländern wie Frankreich ist Abtreibung bis zu 14 Wochen erlaubt (Anmerkung: in der Schweiz bis zu 12 Wochen Schwangerschaft). In den USA lag die Grenze vor der Aufhebung von Roe v. Wade bei 24 Wochen. Obwohl die Mehrheit der Amerikaner für das Recht auf Abtreibung ist, möchte die Mehrheit auch die legale Frist auf eine Anzahl von Wochen begrenzen, die der in Europa entspricht. Es gibt einen Gesetzesvorschlag in diese Richtung, der von einem Trump-Verbündeten im Senat eingebracht wurde, aber bisher hat er keine Resonanz gefunden. Aber um zu Melania Trump zurückzukehren: Was potenziell auch interessant ist, ist das, was sie nicht sagt.



Zur Expertin Die Politologin, Journalistin und USA-Spezialistin Marie-Christine Bonzom war von 1989 bis 2018 in Washington tätig. Als Journalistin und Moderatorin bei Voice of America und der BBC sowie als Korrespondentin für die BBC und Swissinfo in Washington hat sie fünf US-Präsidenten, von George Bush senior bis Donald Trump, und nicht weniger als sieben Wahlkämpfe und Präsidentschaftswahlen in den USA begleitet. Sie ist eine der wenigen Analysten, die den Sieg von Donald Trump im Jahr 2016 vorausgesagt haben.

Ist Melania Trumps Position eher dazu geeignet, Donald Trump zu helfen, oder könnte sie im Gegenteil seine Kampagne schwächen?

Trump selbst hat sich in der Frage der Abtreibung verändert. Als er noch Demokrat war, war er pro Abtreibung. Heute denkt er, dass dieses Thema den Republikanern die Wahlen kostet, vor allem einen Teil der weiblichen Wählerschaft. Daher skizziert er momentan eine Art Kompromiss und verspricht insbesondere, sein Veto gegen ein nationales Abtreibungsverbot einzulegen, was einigen evangelikalen Aktivisten missfällt. Das zeigt, wie spaltend dieses Thema innerhalb der Partei ist. Dass Melania in ihrem Buch Stellung bezieht, könnte in beide Richtungen wirken …

«Kamala Harris kann hingegen die Äusserungen von Melania Trump ausnutzen.»

J.D. Vance hat ebenfalls eine gewisse Entwicklung in seinem Debattenthema über Abtreibung im Vergleich zu Walz gezeigt.

In ihrem Buch schreibt Melania: «Die gelegentlichen politischen Differenzen zwischen meinem Mann und mir gehören zu unserer Beziehung, aber ich dachte, es sei besser, sie privat zu besprechen, als ihn öffentlich herauszufordern.» Warum dieser Wandel?

Sie mag die Politik nicht besonders, und das ist verständlich … In diesem Jahr hat sie sich zurückgehalten, ihren Mann bei seiner Kandidatur zu unterstützen. Man hat sie sehr wenig gesehen. Sie war zwar auf dem republikanischen Kongress, hielt aber keine Rede, während sie in den Jahren 2020 und 2016 jeweils eine gehalten hatte.

Aber sie bleibt bei den Republikanern sehr beliebt, und es ist wichtig, dass sie öffentlich zu diesem Thema Stellung bezieht. Das spiegelt die Meinungsverschiedenheiten wider, die bei einigen amerikanischen Paaren zu gesellschaftlichen Themen bestehen können, ebenso wie innerhalb der Republikanischen Partei. Nikki Haley hat das vor ihr getan. Doch im Gegensatz zu Melania Trump wird Haley von der trumpistischen Basis der Partei sehr schlecht wahrgenommen.

Dieses Buch, abgesehen davon, dass es Melania Trump ermöglicht, ihre Meinungen mitzuteilen, ist doch sicherlich auch eine Art Strategie des Trump-Lagers, oder?

Das ist nicht klar. Im Gegensatz zu Nikki Haley könnte Melania ein Träger dieser Debatten sein, besonders durch ein Buch, das ihr Mann unterstützt – obwohl er behauptet, es nicht gelesen zu haben! Es ist nicht auszuschliessen, dass die beiden darüber gesprochen haben, aber auch das Gegenteil ist möglich. Man weiss, dass Donald Trump, bevor er sich im Juli 2015 bei den Republikanern in die politische Arena wagte, nicht nur Demokrat war, sondern auch demokratische Kandidaten, darunter Hillary Clinton, finanziell unterstützt hatte, als sie für den Senat von New York kandidierte.

Auf jeden Fall ist es nicht das erste Mal, dass Melania sich gegen ihren Mann stellt. Sie haben eine Beziehung, in der jeder sich selbst bleibt. Es ist eine Art Partnerschaft.

Betrachten wir dennoch, dass das Buch weniger als einen Monat vor der Wahl erscheinen wird ...

Natürlich, also gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ist es ihre eigene Meinung, die Donald Trump nicht teilt, aber respektiert. Oder es ist eine Meinung, die er zumindest teilweise teilt. Oder sie wird geäussert, um das Thema bei den Republikanern voranzubringen und um den moderaten Republikanern, die noch zögern, für Trump zu stimmen, zu signalisieren, dass es in solchen Themen eine Weiterentwicklung geben könnte.

Wie wird das Buch Ihrer Meinung nach aufgenommen werden?

In den USA, die von extremer Polarisierung geprägt sind, wird das Buch wohl bei den Republikanern freundlich aufgenommen werden, während die Reaktionen bei den Demokraten sehr kühl ausfallen dürften. Melania Trump wurde bereits während der vier Jahre der Präsidentschaft ihres Mannes stark vom demokratischen Lager angegriffen und sogar wegen ihres starken slowenischen Akzents, wenn sie Englisch spricht, verspottet.

«Sie wurde zudem von demokratischen Frauen sehr heftig stigmatisiert.»

Während der Präsidentschaft ihres Mannes wurden sie und Mitglieder ihrer Familie, einschliesslich ihres Sohnes Barron, an den Pranger gestellt.

Aber wird sich jeder darum reissen, ihre Memoiren zu kaufen? Werden sie wie eine Bombe einschlagen oder wird man schon eine Woche später alles vergessen haben?

Der politische und mediale Rhythmus in den USA hat sich enorm beschleunigt. Wie Sie gesehen haben, gab es zwei Attentatsversuche auf den Hauptgegner des aktuellen Präsidenten, und nach einer Woche haben die amerikanischen Medien bereits zum nächsten Thema gewechselt. Es gibt Themen im laufenden Wahlkampf, die, als ich dort Journalistin war, tagelang oder sogar wochenlang Schlagzeilen gemacht hätten, aber heute springen die Medien sehr schnell zum nächsten Thema. Daher ist es sehr wahrscheinlich, dass Melania Trumps Buch bei seiner Veröffentlichung ein gewisses Echo finden wird, aber danach weniger. Es sei denn, es gibt Passagen über Abtreibung oder Einwanderung, die wirklich gegen die Kampagne ihres Mannes sprechen.