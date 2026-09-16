Donald Trump Jr. und seine neue Ehefrau Bettina. Bild: Keystone

Donald Trump Junior: Üppige Hochzeitsgeschenke von russischem Oligarchen

Patrick Toggweiler Folge mir

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Donald Trump Jr. hat es wieder getan. Im Mai heiratete der älteste Sohn des US-Präsidenten seine Freundin Bettina Anderson. Das Model und der Businessman hatten sich kennengelernt, als Trump noch mit der Ex-Nachrichtensprecherin von Fox-News, Kimberly Guilfoyle, verlobt war.

Die Feierlichkeiten erstreckten sich über drei Tage und fanden auf mehreren Privatinseln auf den Bahamas statt. Wie eine Recherche von Pro Publica zeigt, wurden dabei grosse Teile der Kosten nicht von den Trumps bezahlt – sondern vom russischen Oligarchen Umar Kremljow. Dessen auffälliger Name ist selbst gewählt – 2010 liess er sich umbenennen, mutmasslich, um der Regierung seine Treue zu demonstrieren.

Umar Kremljew arbeitete sich vom Moskauer Untergrund zum Besitzer von Russlands grösstem Autohändler. Bild: Keystone

Geboren wurde der Mann mit dem Nachnamen Lutfullojew. Der Namenswechsel scheint sich auszuzahlen: Kremljow hat heute enge Verbindungen in die höchsten Regierungskreise Moskaus. Kurz vor der Hochzeit erhielt er von Wladimir Putin den Orden der Freundschaft und er begleitete ihn laut lokaler Medien auf einer Dienstreise nach China.

Donald Trump Jr. liess sich für die Hochzeit seine Kieferpartie akzentuieren Bild: Variety

Laut den Unterlagen, in die Pro Publica Einsicht hatte, bezahlte Kremljow den Trumps nicht nur die Privatinsel und die Unterkünfte, sondern auch das Feuerwerk, das an einem Abend von einem Schiff aus in den Himmel stieg: «Es war genau so, wie wir uns das erträumt hatten», schrieb die Braut später auf Instagram, «und noch mehr». «Es war eine kleine intime Gruppe – ausschliesslich Freunde», beschrieb Donald Jr. später die Hochzeitsgesellschaft in einem Podcast. Offenbar aber genug gross, um Kremljow und ein paar seiner Leute mit dabei zu haben. Nicht jedoch am eigentlichen Hochzeitsfest am ersten Tag, wie die Braut jetzt auf Instagram klarstellt. Aber während der nächsten zwei Tage der Feierlichkeiten.

Die Verbindung zwischen dem Präsidentensohn und dem Putin-nahen Oligarchen wird indes nicht bestritten: «Don und Umar haben sich durch einen gemeinsamen Freund kennengelernt und sich aufgrund ihrer gemeinsamen Liebe für den Boxsport und die Wildnis angefreundet», schrieb ein Sprecher Pro Publica.

Bettina, Donald Jr. und Eric Trump. Bild: Keystone

Donald Juniors Bruder Eric, der ebenfalls als Gast zugegen war, gibt an, Kremljow nicht zu kennen.

Derweil schlagen nationale Sicherheitsexperten in den USA Alarm. Dass sich ein kremlnaher Oligarch beim Präsidentensohn einkauft, wird als Sicherheitsrisiko eingestuft. Die Anwesenheit der russischen Gruppe habe einige US-Gäste irritiert, berichten Augenzeugen gegenüber Pro Publica. Die Leute seien oft etwas abseits gestanden und hätten nur Russisch miteinander gesprochen.

Umar Kremljew bei einer IBA-Pressekonferenz. Bild: Keystone

Wie Kremljow zu Einfluss und Geld kam, ist nicht bis ins Detail bekannt, Spuren führen in die russische Unterwelt. Unter seinem Geburtsnamen Umar Lutfulloyev beging er laut des exilrussischen Mediums Proekt verschiedene Straftaten. Wegen Erpressung und Körperverletzung wurde er 2004 und 2007 verurteilt – was sein Sprecher dementiert.

Bekannt ist, dass sich Kremljow in Moskau als Boxpromoter versuchte und über die Putin-nahe Bikergang Nachtwölfe, denen er beitrat, Zugang zu Wladimir Putins persönlichem Sicherheitsdienst fand. Dessen Chef Alexei Rubeschnoj, der auch dem Boxverband vorsteht, hievte Kremljow in die International Boxing Association (IBA – damals noch AIBA), wo er 2020 Präsident wurde.

Wladimir Putin mit Nachtwölfe-Chef Alexander Zaldostanow 2011. Bild: AP/AP POOL

Der Boxverband war früher der Weltverband des olympischen Boxsports und hat seinen Hauptsitz in Lausanne. In der sowieso schon unzimperlichen Szene geniesst er keinen guten Ruf und verlor nach Jahren der Konflikte den Status eines olympischen Verbands. Finanziert wird er mehrheitlich vom russischen Ölkonzern Gazprom. 2023 wurde Kremljew unter dubiosen Umständen erneut zum Präsidenten gewählt.

Laut Berichten kontrolliert Kremljow nicht nur drei der grössten Wettanbieter in Russland, er habe 2024 auch den grössten russischen Autohändler Rolf erworben.

Bettina Anderson Trump sieht in dem allem wenig Verwerfliches. Sie schreibt auf Instagram: «Es ist bedauerlich, dass etwas so Persönliches und Freudiges allein aufgrund dessen, wer jemand ist oder woher er kommt, als etwas Politisches oder Unheimliches umgedeutet werden kann. Freundschaft braucht kein politisches Motiv. Grosszügigkeit geht nicht automatisch mit einem Hintergedanken einher. Und manchmal ist ein Hochzeitsgeschenk einfach nur ein Hochzeitsgeschenk.»

Für Donald Trump Jr. ist es die zweite Ehe. Von 2005 bis 2018 war er mit Vanessa Trump verheiratet und hat mit ihr fünf Kinder. Vanessa Trump ist heute mit Tiger Woods liiert.