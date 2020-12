International

Drei Tote nach Schüssen in Bowlingbahn in Illinois



Bild: keystone

Mindestens drei Menschen sind am Samstagabend durch Schüsse in einer Bowlingbahn in Rockford im US-Staat Illinois getötet worden. Weitere drei Personen wurden verletzt, berichteten örtliche Medien. Eine Person sei festgenommen worden, hiess es. Über die Hintergründe lagen zunächst keine Angaben vor.

Bei der Polizei waren zunächst Notrufe über Schüsse in der Bowlingbahn eingegangen. Die eintreffenden Beamten fanden im Gebäude mehrere Opfer und «eine Person von Interesse» vor, die festgenommen wurde. Unter den Opfern seien zwei Teenager, hiess es. (sda/dpa)

