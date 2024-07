Trump-Schütze eine Stunde vor Tat als verdächtig eingestuft

Trump (78) war bei einer Wahlkampfveranstaltung am Samstag im Bundesstaat Pennsylvania angeschossen und am Ohr verletzt worden. Die Bundespolizei FBI identifizierte den Schützen später als Thomas Matthew Crooks, ein 20 Jahre alter Mann aus Pennsylvania. (saw/sda/dpa)

«Albtraum des Secret Service» – grosse Kritik an Sicherheits-Vorkehrungen nach Attentat

Warum die Kundgebung fortgesetzt wurde und Trump auf die Bühne trat, sei eine von vielen offenen Fragen an den Secret Service, schrieb die «New York Times». Die Zeitung berichtete unter Berufung auf Kongressabgeordnete, die zuvor von Strafverfolgungsbeamten über den Stand der Ermittlungen informiert worden waren.

Bereits eine Stunde bevor der Schütze auf Trump feuerte, stuften örtliche Sicherheitsleute den Täter in der Menge als verdächtig ein - ein «junger Mann, der sich merkwürdig verhielt», wie die «New York Times» berichtete. Auch der Secret Service, der den Ex-Präsidenten beschützt, sei informiert worden. Doch dann habe sich die Spur des Verdächtigen verloren.

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Auto rast in Pariser Café – ein Toter, mehrere Schwerverletzte

Nati wieder in den Top 15 der FIFA-Rangliste +++ Olympisches Dorf in Paris eröffnet

Ukraine gibt Brückenkopf am Dnipro auf – «Selbstmordkommando» beendet

Bayern soll Interesse an Embolo haben +++ Klopp sagt England ab

Es ist angerichtet! 24 Fails für lustigere Laune am Dienstag

Taylor Swift: Nach zwei Konzerten in Zürich kommt es zur Panne in Mailand

Er gehört zur Risikogruppe: Joe Biden positiv auf Corona getestet

US-Präsident Joe Biden ist positiv auf das Coronavirus getestet worden und muss deshalb eine wichtige Wahlkampfreise abbrechen. Anders als geplant reiste der 81-Jährige vorzeitig aus dem Bundesstaat Nevada ab.

Biden wolle sich nun in sein Privathaus in Rehoboth im Bundesstaat Delaware zurückziehen und dort isolieren, teilte das Weisse Haus mit. Er könne von dort alle Aufgaben aber in vollem Umfang wahrnehmen. Er sei geimpft und habe leichte Symptome.