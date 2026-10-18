Die Polizei am Ort des Geschehens. Bild: AP KAKE-TV

Mutter fährt mit Pickup in Kinder-Fussballspiel – zwei Tote in Kansas

Bei einem Fussballspiel im US-Bundesstaat Kansas ist ein Pickup über das Spielfeld gefahren und hat zahlreiche Menschen erfasst. Ein sechsjähriger Junge und ein 35-jähriger Mann kamen ums Leben, elf weitere Menschen wurden verletzt.

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Der Vorfall ereignete sich am Samstagnachmittag im Stryker Sports Complex in Wichita. Gegen 15.25 Uhr gingen bei der Notrufzentrale mehrere Meldungen ein, wonach ein Fahrzeug während eines Jugend-Fussballspiels auf das Gelände gefahren sei.

Augenzeugen berichteten, ein schwarzer Pickup sei über einen Randstein gefahren und anschliessend über die Spielfelder gerast. Zu diesem Zeitpunkt hielten sich zahlreiche Kinder und Familien auf dem Gelände auf.

Elf Menschen im Spital

Ein sechsjähriger Junge und ein 35-jähriger Mann starben. Sie waren nach Polizeiangaben nicht miteinander verwandt.

Elf weitere Personen im Alter zwischen fünf und 68 Jahren wurden in Spitäler gebracht. Zehn von ihnen erlitten traumatische Verletzungen, die nach ersten Angaben jedoch nicht lebensgefährlich waren. Eine weitere Person musste wegen eines medizinischen Problems behandelt werden, das nicht unmittelbar durch den Zusammenstoss verursacht wurde.

Noch bevor Rettungskräfte eintrafen, leisteten Zuschauerinnen und Zuschauer Erste Hilfe.



Ein Polizeiauto auf dem Fussballfeld. Bild: AP KAKE-TV

Fahrerin festgenommen

Am Steuer sass eine 34-jährige Frau. Sie wurde festgenommen und arbeitet laut Polizei mit den Ermittlern zusammen. Zwei Minderjährige befanden sich ebenfalls im Fahrzeug.

Die Frau hatte nach Angaben der Behörden selbst ein Kind, das an diesem Tag im Sportkomplex Fussball spielte – allerdings auf einem anderen Feld.

Warum sie mit dem Pickup über das Spielfeld fuhr, ist bislang unklar. Die Ermittler haben noch nicht festgestellt, ob es sich um einen Unfall oder eine absichtliche Tat handelte. Eine weitere Gefahr für die Bevölkerung bestehe nicht.

Die Polizei bittet Besucherinnen und Besucher, die den Vorfall gefilmt haben, um Aufnahmen. Sämtliche Veranstaltungen im Stryker Sports Complex wurden nach dem Unglück bis auf Weiteres abgesagt. (mke)