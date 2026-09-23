Bei einem Anschlag mit einem Auto an einer Militärsperre wurde der Sohn des US-Botschafters, ein Reservesoldat, verletzt. Bild: keystone (symbolbild)

Westjordanland: Sohn von Israels US-Botschafter bei Anschlag verletzt

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Bei einem Anschlag mit einem Auto im Westjordanland ist der Sohn des israelischen US-Botschafters, ein Reservesoldat, schwer verletzt worden. Botschafter Jechiel Leiter teilte auf der Plattform X mit, sein Sohn Neria benötige ein Wunder, um zu überleben. Die israelische Armee erklärte, der mutmasslich palästinensische Attentäter sei getötet worden. Der Vorfall ereignete sich den Angaben zufolge an einer Militärsperre im Grenzgebiet zu Israel. Neria Leiter hatte Berichten zufolge Dienst an dem Kontrollpunkt.

Zuvor hatte der israelische Rettungsdienst Magen David Adom mitgeteilt, ein etwa 30 Jahre alter Mann habe schwere Verletzungen erlitten und sei bewusstlos. Die israelische Polizei erklärte, ein Terrorist habe sein Fahrzeug in Richtung eines Polizeiautos gesteuert. Ein Soldat, der mit den Polizisten zusammengearbeitet habe, sei verletzt worden. Sicherheitskräfte hätten den Angreifer daraufhin getötet.

Leiters älterer Bruder war Medienberichten zufolge im November 2023 gemeinsam mit drei weiteren Reservisten im Norden des Gazastreifens getötet worden.

An diesem Donnerstag wird bei der UN-Generaldebatte in New York unter anderem eine Rede von Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu erwartet. Thema dürfte auch der Nahost-Konflikt sein.

Hamas lobt Anschlag

Die islamistische Terrororganisation Hamas lobte den Anschlag als «heroische Operation». Es handele sich um eine «natürliche Reaktion» auf Angriffe radikaler israelischer Siedler. Die Organisation rief zu verschärftem «Widerstand in all seinen Formen und mit allen Mitteln» gegen die Besatzung und Siedler im arabisch geprägten Ostteil Jerusalems und im Westjordanland auf.

Die Lage im besetzten Westjordanland hat sich seit dem Hamas-Massaker vom 7. Oktober 2023 und dem dadurch ausgelösten Gaza-Krieg weiter verschärft. Nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums wurden dort seitdem mehr als 1'100 Palästinenser bei israelischen Militäreinsätzen, bewaffneten Auseinandersetzungen und eigenen Anschlägen getötet. Auch die Gewalt radikaler israelischer Siedler gegen Palästinenser hat deutlich zugenommen. (sda/dpa)